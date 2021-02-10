الداودي: بدء استصلاح 170 فدانًا بمدن قنا والوقف ونقادة

صرح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بأنه يجرى استصلاح مساحة ١٧٠ فدانا بمدن قنا والوقف ونقادة، جاء ذلك خلال تفقده أعمال الاستصلاح التى تجرى لمساحة ٣٠ فدانا بالظهير الصحراوى لمركز نقادة، بحضور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.وأوضح الداودى أن الـ ١٧٠ فدانا التى يجرى استصلاحها منها ٧٠ فدانا بمنطقة مشروعات الأمن الغذائى بالمعنا بمدينة قنا، و٧٠ فدانا بقرية المراشدة بمدينة الوقف، و٣٠ فدانا بالظهير الصحراوى بمركز نقادة، مؤكدا أنه يتابع بنفسه مشروعات الاستصلاح حيث قام بالأمس بمتابعة أعمال الاستصلاح بقرية المراشدة، كما تفقد فى وقت سابق استصلاح الأراضى بمنطقة المشروعات.ووجه الداودى بتكثيف المعدات العاملة بالمواقع للانتهاء من أعمال الاستصلاح فى أسرع وقت ممكن ومن ثم زراعتها بالمحاصيل الموسمية والزراعات المستخدمة كعلف للمواشى، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار خطة التوسع فى استصلاح الأراضى الذى تسعى المحافظة الى تطبيقها لتنمية وتنويع الموارد.