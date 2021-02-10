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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يزور البنتاجون وسط قلق حول العنصرية والتطرف

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:00 م
بايدن
بايدن
وكالات
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يجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أول زيارة له كرئيس لوزارة الدفاع (البنتاجون) حيث يسعى الجيش الأمريكي إلى معالجة التطرف اليميني والعنصرية بين أفراده.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن ونائبته كامالا هاريس سيعبران نهر بوتوماك إلى مقر البنتاجون في وقت مبكر من بعد الظهر، حيث سيستقبلهما وزير الدفاع لويد أوستن وكبار الجنرالات والمسئولين المدنيين.

أوستن، وهو جنرال متقاعد وقائد أمريكي سابق في الشرق الأوسط، هو أول أمريكي من أصل إفريقي يشغل هذا المنصب الرفيع.

وحدد أوستن أولوياته في مكافحة تفشي كوفيد-19 في صفوف القوات الأمريكية للحفاظ على الجاهزية، ودعم خطة بايدن الوطنية للسيطرة على الفيروس خلال مائة يوم، والقضاء على العنصرية والتطرف المرتبط بها بين أكثر من مليوني فرد يؤدون الخدمة العسكرية.

لطالما تحدت قضايا العنصرية والتطرف القوات الأمريكية، لكنها برزت إلى الواجهة بعد أن اقتحم مئات من المتطرفين المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب، بعضهم يتبنى أيديولوجية تفوق العرق الأبيض، مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير.

وضع بايدن هدفا لإدارته يتمثل في تعزيز فرص الأقليات في المؤسسات الحكومية.

لإبراز هذه النقطة، سيزور بايدن معرضًا للبنتاجون يصور تاريخ الأمريكيين الأفارقة في الجيش.

يمكن أن تحدد الزيارة أيضًا نبرة الموقف الدفاعي للولايات المتحدة، حيث يراجع بايدن جهود ترامب لسحب جميع القوات الأمريكية تقريبًا من العراق وأفغانستان بعد ما يقرب من عقدين من الحرب في هذين البلدين.

والثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع جون كيربي إن الهدف من زيارة بايدن هو التحدث إلى كبار القادة بشأن السياسة الخارجية والدفاعية ثم التحدث إلى العاملين في البنتاجون.

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