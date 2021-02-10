قائد الجيش الجزائري يشيد بجهود مكافحة الإرهاب

أشاد الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، الأربعاء، بحجم الجهود الصادقة والمخلصة التي ما فتئ يبذلها الجيش في مجال مكافحة الإرهاب من أجل تعميم الأمن والاستقرار في جميع ربوع البلاد.وأشار شنقريحة، في كلمته خلال لقاء توجيهي بالناحية العسكرية الخامسة شرقي الجزائر إلى "النتائج الإيجابية المحققة في الميدان في مجال مكافحة الإرهاب عبر كافة النواحي العسكرية، المتميزة بالتصدي الصارم لكل محاولات تسليحه وتموينه وتمويله، إلى جانب ضرب شبكات دعمه وإسناده من تجار المخدرات ورؤوس الجريمة المنظمة".وأبرز أن هذه "هذه الجهود التي يشهد لها ذلك الحس المهني الرفيع والمسؤول، الذي أصبح يميز أكثر فأكثر جهود كافة المعنيين بمكافحة هؤلاء المجرمين، وتشهد لها تلك الروح الانضباطية، سواء في مجال التقيد بصلب المقاربة العملياتية المتبناة وسرعة التكيف مع ما يجري على الأرض".كما نوّه إلى "الإصرار القوي والشديد على تطهير أرض الجزائر من الإرهاب الهمجي، وتعميم نعمة الأمن والأمان والاستقرار في جميع ربوع الوطن حتى يعيش شعبنا في كنف الراحة التامة والاطمئنان الكامل".كشفت حصيلة لوزارة الدفاع الوطني في الجزائر أن وحدات الجيش نجحت في تحييد 37 إرهابيا في عام 2020.