رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

هيثم الحاج علي رئيسًا لمجلس إدارة جريدة القاهرة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:32 م
هيثم الحاج علي
هيثم الحاج علي
جمال عاشور
طباعة
أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، قرارًا بتولي الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، منصب رئيس مجلس إدارة جريدة القاهرة التي تصدر عن وزارة الثقافة.

جريدة القاهرة، أسبوعية ثقافية عامة تصدر عن وزارة الثقافة المصرية، ويرأس تحريرها الكاتب الصحفي عماد العزالي، يكتب فيها بصفة ثابتة العديد من الكُتاب منهم الكاتب الساخر الأستاذ جلال عامر وغيره، ويكتب فيها حاليا مجموعة كبيرة من الكتاب والروائيين والنقاد المصريين والعرب صدرت منذ عام 2000.. وتصدر أسبوعيا كل ثلاثاء من العاصمة المصرية.

وتتميز جريدة القاهرة بتناول العديد من الموضوعات الثقافية، والكتب التي يتم إصدارها، سواء عن قطاعات وزارة الثقافة أو دور النشر المختلفة.

موضوعات متعلقة

«التعليم» تكشف حقيقة حذف أجزاء من المناهج

محامي الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال يتنحى عن القضية

3 أزمات تواجه الزمالك قبل مواجهة بطل الجزائر في دوري الأبطال

«الأرصاد» تكشف توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة

الصور

image description

محافظ مطروح يتفقد قرية سيدي شبيب المدرجة في «حياة كريمة» (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير ورصف بشوارع حي غرب

image description

وحدة الإنقاذ السريع ترفع المخلفات والقمامة بقرى أسيوط

image description

المؤتمر الدولي لعلاج الأورام في نسخته الـ12 بجامعة أسيوط نهاية فبراير

image description

توجيه بشأن مشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها فى أسيوط

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة

3 أزمات تواجه الزمالك قبل مواجهة بطل الجزائر في دوري الأبطال

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

حريق في طائرة مدنية بمطار أبها السعودي بعد هجوم حوثي

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

أسترازينيكا تتعاون مع شركة ألمانية لإنتاج المزيد من اللقاحات لأوروبا

ملخص أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 13

القبض على 8 في بريطانيا لقيامهم بقرصنة هواتف عدد من المشاهير

دراسة ترجح عددا كبيرا من حالات إساءة معاملة الأطفال غير المبلغ عنها في ألمانيا

أيام زمان

«أنسى أننى فنانة وأقضى طلبات المنزل».. طقوس فاتن حمامة كزوجة

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

هيثم الحاج علي رئيسًا لمجلس إدارة جريدة القاهرة

«مصائر آل حبرون».. رواية جديدة للسعيد صالح

ورش فنية وتوعوية بمركز طلعت حرب خلال فبراير

التنورة والنيل للآلات الشعبية والأراجوز أسبوعيًا في قبة الغوري والسحيمي