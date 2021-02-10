هيثم الحاج علي رئيسًا لمجلس إدارة جريدة القاهرة

أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، قرارًا بتولي الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، منصب رئيس مجلس إدارة جريدة القاهرة التي تصدر عن وزارة الثقافة.جريدة القاهرة، أسبوعية ثقافية عامة تصدر عن وزارة الثقافة المصرية، ويرأس تحريرها الكاتب الصحفي عماد العزالي، يكتب فيها بصفة ثابتة العديد من الكُتاب منهم الكاتب الساخر الأستاذ جلال عامر وغيره، ويكتب فيها حاليا مجموعة كبيرة من الكتاب والروائيين والنقاد المصريين والعرب صدرت منذ عام 2000.. وتصدر أسبوعيا كل ثلاثاء من العاصمة المصرية.وتتميز جريدة القاهرة بتناول العديد من الموضوعات الثقافية، والكتب التي يتم إصدارها، سواء عن قطاعات وزارة الثقافة أو دور النشر المختلفة.