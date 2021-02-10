محافظ الوادي الجديد يكرم مسعفين بمرفق الإسعاف تقديرًا لأمانتهم

كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، اثنين من المسعفين لأمانتهم في استرجاع مبلغ من المال أثناء إسعافهم في حادث سير.حيث كرم محافظ الوادي الجديد المسعف محمد أحمد مخلوف، والسائق سيد فرغلي أحمد، من العاملين بمرفق إسعاف المحافظة، وذلك تقديرا لأمانتهم وتفانيهم في عملهم بعد قيامهم بتسليم مبلغ مالي كبير تم العثور عليه أثناء أداء عملهم، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الأربعاء، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.وأكد الزملوط، حرص المحافظة على تسليط الضوء على النماذج المتميزة والمضيئة لتقديم القدوة والمثل في الإخلاص في أداء العمل وخدمة المواطن.