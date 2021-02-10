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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بالصور.. وجه القمر دينا فؤاد تبهر جمهورها بإطلالة ساحرة وجذابة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:11 م
دينا فؤاد
دينا فؤاد
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أبهرت وجه القمر دينا فؤاد، جمهورها ومتابعيها، بإطلالة ساحرة وجذابة، حيث ظهرت فى"سيشن" جديد، ومختلف عن جميع إطلالاتها السابقة، وتحرص دائما وجه القمر على الاختلاف والتميز.


وينتظر جمهور دينا فؤاد مفاجأة الحلقة الأخيرة فى مسلسل جمال الحريم، حيث تألقت النجمة بدور حنان، الذى أحدث جدلا كبيرا، إذ تظهر بشخصية الشيخة "حنان" ومع التطور الدرامى تتلبس بالجن وتتاجر بأحلام الناس عن طريق الجدل والشعوذة، وتكسب أموالا طائلة، وتبث إعلانات تليفزيونية تروج لنفسها من خلالها بعبارة "الشيخة حنان لفك السحر وجلب الحبيب".

واستطاعت وجه القمر خلال المسلسل أن توصل رسائل العمل للجمهور، وهى أن الإنسان الضعيف يؤمن بالدجل والخرافات، لكن الإنسان صاحب الإيمان القوي يسير في اتجاه آخر تماما، حيث ألقت الضوء على قضية هامة جدا، وناقشت سلوكا اجتماعيا غير سوى، وهو الضعف والسير فى طريق الشيطان، وفى كل المشاهد تلبست بالشخصية كما رسمها السيناريو تماما.

ويحقق مسلسل "جمال الحريم" نسب مشاهدة عالية على قناة DMC كما يتصدر ترند "جوجل" عقب انهاء كل حلقة، وأيضا سبق وتصدر المسلسل ترند تويتر، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبدالله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، إيهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.
بالصور.. وجه القمر دينا فؤاد تبهر جمهورها بإطلالة ساحرة وجذابة
بالصور.. وجه القمر دينا فؤاد تبهر جمهورها بإطلالة ساحرة وجذابة
بالصور.. وجه القمر دينا فؤاد تبهر جمهورها بإطلالة ساحرة وجذابة
بالصور.. وجه القمر دينا فؤاد تبهر جمهورها بإطلالة ساحرة وجذابة
بالصور.. وجه القمر دينا فؤاد تبهر جمهورها بإطلالة ساحرة وجذابة
بالصور.. وجه القمر دينا فؤاد تبهر جمهورها بإطلالة ساحرة وجذابة
بالصور.. وجه القمر دينا فؤاد تبهر جمهورها بإطلالة ساحرة وجذابة
بالصور.. وجه القمر دينا فؤاد تبهر جمهورها بإطلالة ساحرة وجذابة

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