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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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Valentine's Day.. تعرف على أجمل أفكار هدايا عيد الحب 2021

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:45 م
هدايا عيد الحب
هدايا عيد الحب
نعمات مدحت
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أيام قليلة تفصلنا عن عيد الحب، حيث تصدرت Valentine's Day.. تعرف على أجمل أفكار هدايا عيد الحب 2021، محركات البحث الشهيرة، فقد يهتم الأحباب والأزواج بالبحث عن كل ما هو جديد حول هدايا عيد الحب حيث يتبادلون الهدايا والتهاني.
ومن المقرر أن يحتفل جميع العشاق والأحبة والأزواج بعيد الحب يوم 15 فبراير الجاري، ويقضي هذا اليوم وسط المنتزهات والحدائق العامة والسينما والمسرح والكورنيش، والسفن النيلية، وغيرها من الأماكن التي يفضل العشاق قضاء هذا اليوم فيها.

وينتظر الأحبة هذا اليوم الذي يكون في العام مرة واحدة، حيث يستعدوا لهذا اليوم بشكل كبير.

Valentine's Day.. تعرف على أجمل أفكار هدايا عيد الحب 2021


"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة أفكار جديدة للهدايا في عيد الحب التي يتساءل الفتيات والشباب عليها، والتي تتضمنت كالتالي:

يمكن الإهداء بساعة غالية الثمن، كرفتة، قلم ونوتة، حقيبة ثمينة، ملابس للجيم، برفيوم، محفظة شيك، بوكيه ورد فخم، شيكولاتة، هاتف محمول، قميص أنيق، حقيبة جميلة.

كما يمكن أيضا التهادي بشنطة سفر مميزة، سماعة بلوتوث، حذاء رياضي، تابليت، إضافة إلى كاميرا تصوير محترفة، حيث تعتبر من الهدايا الأكثر تداولاً بين الأحبة، طقم دابوس بدلة، ولاعة باستايل مختلف، إكسسوارات مكتبية لتزيين المكتب، ماكينة حلاقة كهربائية، مجموعة كتب، ماكينة إعداد قهوة، سلسلة فخمة، ملابس شيك بين الأزواج، نظارة شمسية، وغيرها من الهدايا التي ترسل بينهم كل حسب ظروفه الاقتصادية.

حفلات عيد الحب


ينظم مجموعة من المطربين والفنانين عدد من الحفلات بمناسبة عيد الحب منهم هشام جمال، ولطيفة، وكذلك تعرض مجموعة أفلام جديدة في هذا اليوم في دور العرض، وتنظم ساقية الصاوي أمسية شعرية.

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