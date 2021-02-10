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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

تذكرة مجانية.. مرضى السرطان يشيدون بكارت المواصلات الذكي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:03 م
السرطان
السرطان
سمر محمدين
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عانى سكان المحافظات والأقاليم النائية من أصحاب الأمراض المختلفة لاسيما مرضى السرطان وذويهم من السفر والذي يتطلب استقلال العديد من المواصلات والقطارات للذهاب إلى المعاهد القومية والمستشفيات، الأمر الذي يعد عبئًا على المريض المسافر.

وفي هذا الصدد كشفت وزارة النقل المتمثلة أن هيئة السكة الحديد أخذت في اتخاذ إجراءات التسهيل على المرضى بالقرى والأقاليم النائية الذين يضطرون إلى السفر يوميًا لتلقى العلاج في المستشفيات البعيدة عنهم، وذلك من خلال تخفيض أسعار تذاكر القطارات والمواصلات.

وأكدت هيئة السكة الحديد أنه بالفعل يُصرف تذاكر سفر مجانية لمرضي الأورام السرطانية، كما يحصل مرافق مريض السرطان على تذكرة مجانية متى كان المريض سنه أقل من 10 سنوات، حيث تسمح هذه النوعية من التذاكر باستقلال القطارات الإسباني والفرنساوي الدرجة الثانية مكيفة.

وتواصلت "الدستور" في السطور التالية مع عدد من المرضى المغتربين الذين يسافرون يوميًا ويستقلون وسائل المواصلات المختلفة لتلقى العلاج.

أمينة سيد، ربة منزل من محافظة أسيوط، أوضحت أن تجربتها للسفر مرتين أو ثلاثة مرات بالأسبوع، وهي مصطحبة ابنتها التي تعاني من سرطان الدم تعد من أسى وأصعب التجارب التي مرت عليها؛ وذلك بسبب ركوب المواصلات المختلفة وصعوبة التنقل بابنتها المريضة.

وتضيف أمينة: "أنها كانت في الفترة السابقة تركب القطر المتجه إلى مصر مصطحبة ابنتها لمتابعة إجراءات علاجها وتدفع سعر التذاكر لها ولابنتها بشكل كامل، ولكن مؤخرًا خُفضت أسعار التذاكر مراعاةً لابنتي المريضة وكمان بقينا نركب القطر ونسافر بتذاكر مجانية".

أكدت أمينة أن هذا القرار سهل عليها الكثير وخفف من الأعباء المادية التي تتحملها، جراء المشوار العلاجي الخاص بابنتها المريضة، ملفتة إلى أنها هي وغيرها كانت في أشد الاحتياج إلى توفير رسوم المواصلات.

ولم تختلف كثيرًا تفاصيل قصة محمود صابر، فلاح بمحافظة البحيرة، الذي يصطحب أخوه الأصغر منه بحوالي 10 سنوات من أجل تلقي العلاج في معهد الأورام بمحافظة القاهرة.

وقال: "يحتاج أخويا إلى تلقى جرعات الكيماوي على مدار الأسبوع، لذا اضطر إلى السفر أكثر من مرة في الأسبوع بأخويا وساعات زوجتي، وكنا في الأول بنصرف في المواصلات والقطارات الكثير من المال".

وذكر أنه استخرج كارنيه خاص بركوب وسائل المواصلات والقطارات مجانًا لشقيقه؛ الأمر الذي وفر عليه أعباء مالية لأسرته لصرفها في أمور أخرى مثل العلاج.

وأشارت السكة الحديد، إلى أن كل كارت يكون موضحا به بيانات وصورة المريض بالأورام ومحطات القيام والوصول، ويسمح هذا الكارت بحجز رحلة واحدة فقط يوميًا في الاتجاه الواحد، بحيث يتم حجز رحلة ذهاب وأخرى عودة فقط.

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