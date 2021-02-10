محافظ قنا يشهد بدء موسم عصر القصب بمصنع سكر دشنا

شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بدء موسم عصر القصب بمصنع سكر دشنا رافقه حازم عمر نائب المحافظ والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة ومحمد كمال موسى عضو مجلس الشيوخ والكيميائى بهجت عبدالسلام رئيس قطاعات مصانع سكر دشنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.وتابع محافظ قنا خلال جولته بالمصنع جميع مراحل الإنتاج بدءًا من عمليات الشحن والتفريغ والعصر والتسخين والمعالجة حتى وصوله إلى المنتج النهائي.وأعرب المحافظ في كلمته عن سعادته بالتواجد في هذه القلعة الصناعية موجهًا الشكر لجميع العاملين بالمصنع، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل والإنتاج لتنمية هذه الصناعة لا سيما أن محافظة قنا تُنتج حوالى ٣٦٪ من إجمالى إنتاج مصر من السكر داعيًا لمواصلة العمل والإنتاج لأنهما السبيل الوحيد لبلوغ مصر مكانتها التى تليق بها بين مصاف دول العالم.وأكد أن الدولة لا تألو جهدًا لتطوير زراعة القصب من خلال التجارب والأبحاث التي تقوم بها المراكز البحثية لزراعة أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة أفضل للأمراض والآفات.ومن جانبه، قال الكيميائى بهجت عبدالسلام إن الشركة استعدت لموسم العصير بتجهيز كل القطاعات وصيانة المعدات والآلات، كما تم تجهيز خطوط قطارات الديكوفيل التى تمر بقرى دشنا وتنتهى بمصنع السكر، موضحًا أن المساحة الإجمالية المنزرعة بالقصب ويتم توريد محصولها للمصنع تبلغ ٢٢ ألف فدان وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى ٧٥٠ ألف طن سكر سنويًا، مؤكدًا الأهمية الاقتصادية لمحصول قصب السكر نظرًا لارتباطه بالعديد من الصناعات الأخرى كالسكر المبلور والمولاس والعسل الصناعي والكحول بجميع مشتقاته والخل وحامض الخليك الثلجي وخميرة الأعلاف وغاز ثانى أكسيد الكربون والفيناس والمذيبات العضوية والمواد اللاصقة وكبريتات الصوديوم وخميرة الخبز الطازجة والجافة والعطور ومستحضرات التجميل والزيوت والعجائن العطرية ومكسبات الطعم والرائحة والخشب الصناعي.