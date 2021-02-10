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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«مصائر آل حبرون».. رواية جديدة للسعيد صالح

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:01 م
للسعيد صالح
للسعيد صالح
حسين عبد الرحيم
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عن سلسلة النشر الإقليمي، فرع بورسعيد، والتي تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة، صدر للكاتب الروائي السعيد صالح رواية "مصائر ال حبرون" وهي الرواية الثامنة، والمؤلف الحادي عشر، بعد 7 روايات ومجموعتان قصصيتان وكتابه عن الدراسات الأدبية في الجذور الفكرية والثقافية وعنوانه "أصل الأشياء".

ومن أجواء الرواية التي تعتبر مفارق طرق في تجربة الكاتب البورسعيدي المولد والذي يقول في سرد شيق: (انطلق الحوذي صيحة محفزا الخيول، ممرجحا اللجام في يده لتنطلق العربة مغادرة ممر القصر. تمتد يد حبرون وتسارع بفتح النافذة التي بجواره. الهواء البارد يفيقه من دوامات فكره. ينظر إلى شمس غرناطة المشرقة المطلة على القصور والبيوت المزينة بالألوان والنقوش، تحيطها البساتين والأشجار السامقة. المآذن والقلاع تلوي ظلها على صفحة نهر الدارو الذي يخترق المدينة في عدة تفريعات والقناطر ذات الأشكال الهندسية الخلابة التي تعيد أوصال المدينة من جديد.. اه يا غرناطتي كل هذا الجمال الى أين؟ فها هي أوراق الخريف تعدو فى يد الريح من جديد إلى غور مخيف. فما يردده العامة يحالفه الكثير من الصواب. الملك يتجه إلى مفاوضة القشتاليين، فماذا ستسفر عنه الأيام القادمة؟ هل سنستسلم أم سنعود إلى الحرب ؟!!، ففي خسارة الحرب، يكمن، الخنوع والاستعباد وما أشبه اليوم بالبارحة. تلك كانت مخاوف "حبرون النساخ" أو الوراق اليهودي الذي يعيش فى أمان فى كنف العديد من الهوايات والأعراق بل والديانات من المسلمين واليهود والمسيحيين وكذلك الموريسكيين، وتحت مظلة "القمع.. غرناطة الأندلس، والصراع مع القشتاليين، بـ"غرناطة، الأندلس".

الرواية، تبحث في ماهيات الخوف والتشرد والتيه الذي يستولى على أحد العائلات في "غرناطة" وهي آخر معاقل الأندلسيين، بل تغوص في سبل ومسارات عدة تخص سعي الإنسان الدؤوب عن "المخلص" أو المنقذ من الموت مخلقا حياة آمنة "مصائر أل حبرون" صدرت في 260 صفحة من القطع المتوسط فرع بورسعيد التابع للنشر الإقليمي للهيئة العامة لقصور الثقافة.
«مصائر آل حبرون».. رواية جديدة للسعيد صالح
«مصائر آل حبرون».. رواية جديدة للسعيد صالح
«مصائر آل حبرون».. رواية جديدة للسعيد صالح
«مصائر آل حبرون».. رواية جديدة للسعيد صالح

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