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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«أولياء أمور مصر»: التعليم عن بُعد وضع الأمهات تحت ضغط كبير

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:29 م
داليا الحزاوي
داليا الحزاوي
نورهان عبدالرحمن
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قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إن الاستثمار الحقيقي للأسر المصرية يكون في أبنائهم، فكل أسرة تسعى بكل ما تملك من أجل توفير موارد دخل لدعم تعليم أولادها، قائلة: "حتى الفقراء يسعون ويجتهدون من أجل توفير تعليم جيد للأبناء، فالجميع يرى أن الإرث الحقيقي ليس الأموال والعقارات، بل هو التعليم حتى يستطيع الأبناء شق طريقهم والحصول على عمل مميز وتوفير حياة كريمة لهم".

وأشارت "الحزاوي" إلى أن التعليم أفضل وسيلة لضمان مستقبل أفضل، وفي زمن كورونا زادت الأعباء على الأسر وخاصة الأمهات، مشيرة إلى أن الأمهات العاملات وجدن صعوبة بالغة في التوفيق بين العمل والأبناء، فهناك الكثير من جهات العمل لم تعط  للعاملات مرونة ومساعدة في إمكانية الحصول على إجازات أو الانصراف مبكرًا لرعاية الأبناء في المنزل، خاصة بعد اتجاه التعليم إلى التعليم الهجين والذهاب للمدارس عدد محدود من الأيام.

وأوضحت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، أن التعليم عن بعد وضع الأمهات تحت ضغط كبير، في تلقي الدروس والحصص الأون لاين، مؤكدة أن هناك الكثير من الأمهات ليس لديهن المعرفة الكافية بالكمبيوتر والتطبيقات المختلفة، وبالرغم من ذلك إلا أنهن حاولن واجتهدن حتى يستطعن مساعدة الأبناء، موضحة أنه لا مفر من التأقلم على هذا الوضع بسبب فيروس كورونا.

وأشارت" الحزاوي" إلى أن هناك أعباء جديدة على الأمهات في توفير التعقيم في المنزل والتشديد الدائم على أفراد الأسرة بضرورة الاهتمام بالإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أنه كلما ازدادت الإصابات بكورونا زادت مشاعر القلق والحيرة على الأبناء، وهذا أمر طبيعي يجب ألا نلام عليه ولا يتم توجيه أصابع الاتهام بأن الأمهات لا تريد تعليما ولا تريد امتحانات فيكفي ما تعيشه الأسر من ضغط من المناهج ومن تغيير طريقة الامتحانات ومن أسعار الدروس الخصوصية، قائلة: "في ظل تداعيات جائحة كورونا، فينا اللي مكفينا".

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