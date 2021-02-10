500 ألف وفاة بكورونا في دول الاتحاد الأوروبي

سُجّلت رسميًا أكثر من 500 ألف وفاة جراء كوفيد-19 منذ بدء تفشي الوباء في الاتحاد الأوروبي، حيث يبدو أن الوضع يتحسّن في عدد من الدول الأعضاء، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات السلطات.وتمّ تجاوز عتبة 500 ألف وفاة مساء الثلاثاء في الاتحاد الأوروبي. والأربعاء عند الساعة 12،00 ت غ، أُحصيت في الاتحاد 501،531 وفاة من أصل 20،548،666 إصابة معلنة.ويضمّ الاتحاد بعضًا من الدول الأكثر تضررًا جراء الوباء في العالم. لكن منذ بضعة أيام، يبدو أن الوضع يميل إلى التحسن.في الأسبوع الممتد من 3 إلى 9 فبراير، أُحصي يوميًا في المعدّل 103،250 إصابة جديدة بكوفيد-19 في الدول الأعضاء الـ27، أي 16% أقلّ من معدل الإصابات المسجلة في الأيام السبعة السابقة، إلا أن عدد الوفيات سجّل ارتفاعًا فسُجل في المعدّل 3،137 وفاة جديدة في اليوم.وسجّلت إسبانيا وهي من بين الدول الأوروبية الأكثر تضررًا من الوباء، أعلى تراجع في معدل الإصابات المسجّلة يوميًا في الأيام السبعة الماضية (21945، أقل بـ31%). ويبلغ هذا المعدّل 9120 في ألمانيا (-20%) و19348 في فرنسا (-7%) و2795 في السويد (-4%). ولا يزال الوضع نفسه في إيطاليا مع تسجيل 12012 إصابة في اليوم.من ناحية الوفيات، سجّلت السويد تراجعًا كبيرًا مع معدّل 53 وفاة في اليوم أي أقلّ بنسبة 34% من الأسبوع الفائت. في ألمانيا، بلغ هذا المعدّل 596 (-16%) وفي إيطاليا 380 (-9%) وفي فرنسا 416 (-7%). في المقابل، سجّل هذا المعدّل في إسبانيا ارتفاعًا طفيفًا فبلغ 465 (+8%).خارج الاتحاد الأوروبي، سجّل معدّل الإصابات اليومية على سبعة أيام في بريطانيا تراجعًا بنسبة 27% فبلغ 17075. وكذلك تراجع معدل الوفيات في البلاد بنسبة 26% فبلغ 834 في الفترة نفسها.والأربعاء عند الساعة 12،00 ت غ، أحصت بريطانيا خامس دولة أكثر تضررًا في العالم من حيث عدد الوفيات، 113،850 وفاة جراء كوفيد-19 من أصل 3،972،148 إصابة مثبّتة. وسُجّلت في فرنسا 80147 وفاة من أصل 3،360،235 إصابة وفي إسبانيا 63061 وفاة من أصل 3،005،487 إصابة وفي إيطاليا 92002 من أصل 2،655،319 وفي ألمانيا 62969 من أصل 2،299،996 إصابة وفي السويد 12188 من أصل 596،174 إصابة.على صعيد أوسع في منطقة أوروبا التي تضمّ 52 دولة ومنطقة، سُجّلت 34،902،124 إصابة بكوفيد-19 حتى 10 فبراير. وأوروبا هي المنطقة الأكثر تضررًا في العالم من حيث عدد الوفيات، مع 785،106 وفاة جراء المرض، تليها أمريكا اللاتينية والكاريبي (624،952) والولايات المتحدة وكندا (489،091).في الأسبوع الممتد من 3 إلى 9 فبراير، سّجّلت منطقة أوروبا في الممعدّل 157،255 إصابة جديدة في اليوم، في تراجع نسبته 15% مقارنة بالأسبوع السابق.وسجّل معدّل الوفيات أيضًا تراجعًا مع 4832 وفاة في اليوم (-11%) في الفترة نفسها.