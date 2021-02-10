شيخ الأزهر عن «مسبار الأمل»: فرصة حقيقة للمنافسة عالميًا

هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، دولة الإمارات بوصول مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ.قال شيخ الأزهر، في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "إن الإنجاز الكبير الذي من شأنه أن يمنح الشباب العربي فرصة حقيقية للمنافسة عالميًا في مجال بحوث الفضاء، وبناء أجيال قادرة على توظيف أحدث التقنيات التكنولوجية في خدمة البشريّة".