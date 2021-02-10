رئيس مدينة المنيا يناقش جهود صندوق النظافة لتطوير آليات العمل

عقد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مجلس إدارة صندوق النظافة الخاص بالوحدة المحلية.وناقش أبو كريشة خلال الاجتماع عدة موضوعات منها النظر في تحسين وتطوير آليات العمل من خلال بحث ودراسة بدائل تواكب الجهود المبذولة من الدولة لرفع مستوي الأداء للأحسن وجودة عالية لأعمال النظافة والاستمرار اليومي في رفع المخلفات ونقلها إلى أماكن التخلص الآمن منها، مشددًا على ضرورة الاهتمام بصيانة المعدات المختلفة وتعزيز توفير الوقود اللازم لعمل تلك المعدات، وعمل الصيانة الدورية لها.وأكد أهمية النظر في بحث وإعداد دراسة عدد من البدائل لإدارة منظومة النظافة وخاصة داخل ديوان الوحدة المحلية بالمنيا والأحياء ومن ثم تعميمها سعيا للاستفادة منها في تطوير ونظافة شوارع المدينة.كما ناقش الوضع الحالي لبعض الادارات المنوط بها تنظيم العمل داخل الديوان في ظل ما نشهدة من تحول نحو تفعيل منظومة الشباك الواحد لمواكبة منهجية التحول الرقمي بهدف تحقيق الشفافية والحوكمة كأحد أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" مما يعود أثره بالنفع على المواطنين.