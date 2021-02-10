مصرع شخص وإصابة آخر في حادث سير بالسلام

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر جراء تصادم دراجة نارية بميكروباص بمدينة السلام بالقاهرة، وتم نقلهم لمستشفى السلام لحين الوصول لأهلية المتوفى واستلام جثمانه.وقال سائق السيارة إنه المتوفى كان يقود دراجته بسرعة عالية وهو مَن اصطدم به.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بوفاة شخص وإصابة آخر فى تصادم دراجة نارية بميكروباص بمدينة السلام وتم الدفع بسيارة الإسعاف وتم نقلهم للمستشفى وحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة سير التحقيقات.