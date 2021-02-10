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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مفوضية الانتخابات العراقية: تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية حتى 27 فبراير

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:49 م
مفوضية الانتخابات
مفوضية الانتخابات في العراق
ا ش ا
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أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية حتى الـ27 من شهر فبراير الجاري.

وذكرت المفوضية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأربعاء، أن مجلس المفوضين أصدر قرارًا بتمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية حتى نهاية يوم 27-2-2021، بهدف فتح مجال أوسع للتحافات السياسية لإجراء عملية التسجيل، ولتحديث بيانات الأحزاب المنضوية في داخل التحالفات المسجلة سابقا.

ودعت المفوضية إلى استغلال هذه المدة لتسجيل التحالفات من خلال مراجعة دائرة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية ضمن هذا التاريخ لكي يتسنى للمفوضية الاستمرار بعملها وفق الجدول الزمني المحدد لإجراء انتخاب مجلس النواب العراقي ٢٠٢١.

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