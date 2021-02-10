ضبط 3 متهمين بسرقة 500 ألف جنيه في الغربية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول طنطا بالغربية، من القبض على عصابة تخصصت في سرقة المترددين على البنوك ومكاتب الصرافة بزمام المحافظة.تلقى اللواء هاني مدحت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء محمد عمران مدير إدارة البحث الجنائي بتعرض أحد المواطنين لسرقة مبلغ 500 ألف جنيه حال خروجه من مكتب صرافة بشارع البحر بدائرة قسم أول طنطا.وتم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد هيثم كيلاني رئيس مباحث المديرية، والمقدم يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا، والنقيب أحمد خلاف معاون مباحث القسم وعدد من رجال الشرطة السرية وبتتبع كاميرات المراقبة وتتبع خط سير المتهمين تم القبض على عاطلين وسائق وبحوزتهم الأموال المبلغ بسرقتها.وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.