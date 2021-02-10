تفاصيل جديدة فى واقعة سقوط أب ونجلة من الطابق الرابع بالغربية

كشف عم الطالب كريم طارق عبد العزيز تفاصيل جديدة فى واقعة سقوط أب ونجله من الطابق الرابع بأحد المنازل بميدان الإمام التابع لدائرة ثان المحلة الكبرى.وقال فخرى عبد العزيز عم الطالب المتوفى، إنه حدثت مشادات كلامية بين الأب ونجله، واندفع "كريم" سهوا من أعلى سور "بير السلم" الذى يبلغ طوله ٦٠ سم فقط، بسبب عدم اتزانه، حينها حاول والده إنقاذه والإمساك به، ولكنهما سقطا سويا ولفظ الابن أنفاسه الأخيرة فى الحال وأصيب والده بكدمات فى مختلف أنحاء جسده.وأشار إلى أن حالة والده الصحية والنفسية سيئة ولا يستطيع الحركة وخرج من المستشفى ويستكمل علاجه فى المنزل.وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى بمصرع كريم وإصابة والده طارق عبد العزيز إثر سقوطهما سهوا من الطابق الرابع أثناء حدوث مشادات كلامية بينهم.وتم نقل الجثة للمشرحة لاستخراج تصريح بدفنها ونقل المصاب إلى مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة، لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.