مقتل 12 من رجال الأمن في هجومين منفصلين بأفغانستان

أعلنت أفغانستان، اليوم الأربعاء، أن 12 فردا على الأقل من رجال الأمن بينهم قائد بارز بالشرطة قتلوا في هجومين منفصلين في العاصمة الأفغانية كابول وإقليم نمروز، جنوب غربي البلاد.وأكد النائب الأول لرئيس أفغانستان أمر الله صالح، في تصريح صحفي، مقتل قائد شرطة المنطقة الخامسة في كابول محمدزاي كوشي رفقة اثنين من حراس الأمن من جراء انفجار استهدف مركبته في كابول.من جانبه، نعى وزير الداخلية الأفغاني مسعود أندرابي، في بيان، محمدزاي كوشي قائلا: إن قائد شرطة المنطقة الخامسة كان "أحد ضباط الشرطة الشجعان الذين عملوا بجد ليلا ونهارا من أجل أمن سكان كابول".واتهم مسلحي طالبان بشن الهجوم الذي لم تعلن أي جماعة مسئوليتها عنه حتى الآن.وعلى صعيد متصل، قتل ما لا يقل عن تسعة من أفراد الأمن وأصيب خمسة آخرون في هجوم شنته حركة طالبان على موقع أمني في إقليم نمروز.وقال عضو مجلس الإقليم، نعمة الله صديقي، إن اشتباكات وقعت في قرية (معار) التابعة لمنطقة (خاش رود) بعدما هاجم مسلحو طالبان موقعا أمنيا.وأكد أن "مقاتلا من طالبان قتل ايضا فيما أصيب تسعة آخرون في الاشتباكات"، مشيرا إلى أن عناصر طالبان خطفوا ثلاثة من عناصر القوة الأمنية وسرقوا بعض الأسلحة أيضا.ولم تعلق طالبان بعد على الحادث الذي يأتي بعد يوم من مقتل أربعة على الأقل من موظفي وزارة التأهيل والتنمية الريفية في هجوم شنه مسلحون مجهولون في كابول.