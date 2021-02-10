وكيل «طاقة البرلمان»: مصر تتبنى رؤية شاملة فى هذا المجال

قال النائب محمد أحمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن مصر وطوال السنوات الماضية، وهى تتبنى رؤية شاملة بتوجيهات الرئيس السيسي في مجال الطاقة، موضحا أنها تقوم على رفع الدعم تدريجيا عنها وترشيد الاستخدام وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة مثل الكهرباء.ولفت الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم، إلى أن ما تحقق في مجال الطاقة في مصر خلال السنوات الماضية كان عظيما ومبهرا بالمعنى التام للكلمة، قائلا: مصر استطاعت القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء، وقد كانت أزمة كبرى في كل المدن والمحافظات، بل أنتجت مزيدا من الطاقة الكهربائية تسمح لها بالتصدير عبر شبكة الربط الكهربائي مع دول الجوار.وفي مجال الغاز، أوضح وكيل لجنة الطاقة، أنه يجرى التوسع في تعميم نشر الغاز الطبيعي على البيوت والمنشآت الصناعية، كما أن الاكتشافات الجديدة في مجال الغاز حققت الاكتفاء الذاتي لمصر وأوجدت فرصة كبيرة للتصدير.كما أشاد الجبلاوي بتصريحات الرئيس السيسي، عقب استقباله وفدا من الشركات البلجيكية للاستثمار في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة، وتأكيده حرص مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، والالتزام بالأهداف العالمية لحماية البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري، وتعزيز استغلال الموارد الطبيعية المتنوعة التي يتمتع بها الوطن.