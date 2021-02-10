ضبط سلع غذائية غير مطابقة للمواصفات بسوبر ماركت شهير بالغربية

تمكنت مديرية الصحة بالغربية، بالاشتراك مع التموين وهيئة سلامة الغذاء والطب البيطري، من ضبط كمية من السلع الغذائية غير مطابقة للمواصفات داخل سوبر ماركت شهير بمدينة المحلة.جاء ذلك خلال حملة موسعة على الأسواق والمحلات الكبري بالمحلة، تنفيذا لتعليمات هيئة الرقابة الإدارية لتحقيق الانضباط في القطاع التمويني والغذائي بمدينة المحلة.وأسفرت جهود الحملة عن ضبط سوبر ماركت شهير بدائرة مركز المحلة غير مطابق للاشتراطات الصحية، وضبط 27 كجم لحمة بلدي و8 كجم برجر، و27 كجم سجق، و52 كجم كبدة، وأسماك ودواجن، بإجمالي 159 كجم، للتغير في الخواص، وتم سحب عينات وإرسالها للمعامل المركزية.وتحرر محضر ضد مدير المكان برقم 80 لسنة2021، ومحضر جنح صحة برقم 79 لسنة 2021، والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.