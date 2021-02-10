وصفتها بـ«البخيلة».. المعارضة التركية تهاجم حكومة أردوغان

انتقد المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فايق أوزتراك، الدعم المحدود الذي تقدمه حكومة رجب طيب أردوغان للتجار، قائلًا: «الحكومة بخيلة للغاية بشأن تقديم الدعم، والتجار يقترضون المال بفائدة كبيرة».وقال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري فايق أوزتراك إنه يجب تقديم مساعدة مباشرة للتجار من الميزانية، وفقًا لما نشرته صحيفة «KRT».وتابع: «لسوء الحظ، فإن الحكومة التي تدير الدولة حاليًا تريد حل مشكلة التجار عن طريق إقراض المال بفائدة. إن النظام بخيل للغاية بشأن الدعم المباشر من الميزانية».وأضاف أوزتراك: «عدد الشركات التي تم إغلاقها مخيف للغاية. نحن بحاجة لحماية مطاعمنا وأصحاب المطاعم».