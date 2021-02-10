رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

تصاعد الخلاف بين تويتر والهند على خلفية حظر حسابات

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:16 م
تويتر
تويتر
وكالات
طباعة
أعلنت خدمة تويتر، الأربعاء، أنها حظرت بعض الحسابات في الهند على خلفية احتجاجات حاشدة للمزارعين في نيودلهي، لكن منصة التواصل الاجتماعي رفضت إغلاق حسابات أخرى على الرغم من التهديد بتحرك جنائي من جانب الحكومة.

وكان المسئولون الهنود قد طالبوا، الأسبوع الماضي، بأن تقوم تويتر بحظر مئات المستخدمين الذين نشروا تغريدات تتعلق بتظاهرات احتجاج على قوانين جديدة تطال قطاع الزراعة، معتبرين أنها تمثل "تهديدا خطيرا على النظام العام".

وامتثلت تويتر في البداية بحظر عدد من الحسابات من بينها حسابات لمجلة إخبارية معروفة ومجموعات مزارعين، لكنها رفعت الحظر بعد بضع ساعات ما استدعى تهديدات "بتحرك قانوني" من الحكومة.

وفي إطار تحرك احتجاجي، يقيم المزارعون في خيم على الطرق المؤدية إلى العاصمة منذ أواخر نوفمبر للمطالبة بإلغاء القوانين الجديدة، ما يعد أحد أكبر التحديات لحكومة ناريندرا مودي منذ توليها الحكم في 2014.

واتخذ التحرك بعدا دوليا عندما كتبت كل من نجمة البوب ريهانا والناشطة البيئية غريتا تونبرغ تغريدات مؤيدة للمزارعين، ما أثار غضب الحكومة التي وصفت تعليقاتهما بـ"الاستعراض".

وكتبت تويتر في مدونة إنها "لم تعتقد أن الأعمال التي طُلب منا القيام بها تتوافق مع القوانين الهندية".

وقالت الشركة، ومقرها سان فرنسيسكو: "إنه تماشيا مع مبادئنا الدفاع عن حرية التعبير وحرية الرأي، لم نقم بأي تحرك بشأن حسابات تتكون من كيانات إخبارية وصحفيين ونشطاء وسياسيين".

وأضافت: "القيام بذلك، كما نعتقد، من شأنه أن ينتهك حقهم الأساسي في حرية التعبير بموجب القانون الهندي".

لكن الشركة مع ذلك قالت: إن العديد من الحسابات قد تم "تعليقها بشكل دائم" فيما حظرت حسابات أخرى ولكن فقط "داخل الهند".

ويأتي موقف تويتر في وقت يتصاعد الخلاف بين السلطات الهندية وخدمات التواصل الاجتماعي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نيودلهي اتهمت تويتر بالانحياز، وقالت إن رئيسها التنفيذي، جاك دورسي، كان قد ضغط على زر "إعجاب" لتغريدات مشاهير تؤيد احتجاجات المزارعين.

وبعض الشخصيات المحلية، مثل وزير التجارة والصناعة بيوش غويال، فتحوا حسابات على المنصة الهندية المنافسة "كو".

ولا يزال مودي مستخدما نشطا لخدمة تويتر مع 65،5 مليون متابع.

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: توفير اللقاح لكل أطقم مستشفيات العزل والصدر والحميات

محامي الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال يتنحى عن القضية

حريق في طائرة مدنية بمطار أبها السعودي بعد هجوم حوثي

الخطيب يرفض مغادرة كهربا والشحات الدوحة بعد قرار الفيفا

الصور

image description

محافظ مطروح يتفقد قرية سيدي شبيب المدرجة في «حياة كريمة» (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير ورصف بشوارع حي غرب

image description

وحدة الإنقاذ السريع ترفع المخلفات والقمامة بقرى أسيوط

image description

المؤتمر الدولي لعلاج الأورام في نسخته الـ12 بجامعة أسيوط نهاية فبراير

image description

توجيه بشأن مشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها فى أسيوط

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة

3 أزمات تواجه الزمالك قبل مواجهة بطل الجزائر في دوري الأبطال

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

حريق في طائرة مدنية بمطار أبها السعودي بعد هجوم حوثي

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

ملخص أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 13

أسترازينيكا تنشئ تتعاون مع شركة ألمانية لإنتاج المزيد من اللقاحات لأوروبا

القبض على 8 في بريطانيا لقيامهم بقرصنة هواتف عدد من المشاهير

دراسة ترجح عددا كبيرا من حالات إساءة معاملة الأطفال غير المبلغ عنها في ألمانيا

أيام زمان

«أنسى أننى فنانة وأقضى طلبات المنزل».. طقوس فاتن حمامة كزوجة

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

ورش فنية وتوعوية بمركز طلعت حرب خلال فبراير

التنورة والنيل للآلات الشعبية والأراجوز أسبوعيًا في قبة الغوري والسحيمي

«التعاونيات الثقافية» محاضرة بمركز خليل السكاكيني الثقافي

«المعرفة في زمن الحراك الشّعبي» محاضرة بمعهد العلوم الاجتماعية