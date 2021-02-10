رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصلاح كس خط مياه ورفع 20 طن مخلفات بقرى المنيا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:38 م
إصلاح كس خط مياه
إصلاح كس خط مياه
المنيا ـ على حسين
طباعة
أصلحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم، كسر بأحد خطوط المياه بحي شمال المدينة، كما قامت الوحدة المحلية برفع 20 طن مخلفات من نقاط التجمع بالقري وتوابعها.

قال محمود حسين رئيس حي شمال المدينة إنه تم اليوم، إصلاح كسر بأحد خطوط المياه بشارع طه حسين بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا أضاف رئيس الحي أن قسم البيئة بالحي قام بأعمال النظافة حيث تم عمل حملة نظافة مكثفة شملت ميدان لبنان وشارع النصر فضلا عن رفع نقاط التجمع بالحي لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

وأضاف عماد محمود رئيس قرية البرجاية أن قسم البيئة قام برفع 20 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع بقرى دماريس والبرجاية لتوفير جو صحى ونظيف للمواطنين خالي من الأمراض والأوبئة.
إصلاح كس خط مياه ورفع 20 طن مخلفات بقرى المنيا
إصلاح كس خط مياه ورفع 20 طن مخلفات بقرى المنيا
إصلاح كس خط مياه ورفع 20 طن مخلفات بقرى المنيا
إصلاح كس خط مياه ورفع 20 طن مخلفات بقرى المنيا
إصلاح كس خط مياه ورفع 20 طن مخلفات بقرى المنيا
إصلاح كس خط مياه ورفع 20 طن مخلفات بقرى المنيا
إصلاح كس خط مياه ورفع 20 طن مخلفات بقرى المنيا
إصلاح كس خط مياه ورفع 20 طن مخلفات بقرى المنيا
إصلاح كس خط مياه ورفع 20 طن مخلفات بقرى المنيا
إصلاح كس خط مياه ورفع 20 طن مخلفات بقرى المنيا
إصلاح كس خط مياه ورفع 20 طن مخلفات بقرى المنيا
إصلاح كس خط مياه ورفع 20 طن مخلفات بقرى المنيا
إصلاح كس خط مياه ورفع 20 طن مخلفات بقرى المنيا
إصلاح كس خط مياه ورفع 20 طن مخلفات بقرى المنيا
إصلاح كس خط مياه ورفع 20 طن مخلفات بقرى المنيا
إصلاح كس خط مياه ورفع 20 طن مخلفات بقرى المنيا
إصلاح كس خط مياه ورفع 20 طن مخلفات بقرى المنيا
إصلاح كس خط مياه ورفع 20 طن مخلفات بقرى المنيا
إصلاح كس خط مياه ورفع 20 طن مخلفات بقرى المنيا
إصلاح كس خط مياه ورفع 20 طن مخلفات بقرى المنيا
إصلاح كس خط مياه ورفع 20 طن مخلفات بقرى المنيا
إصلاح كس خط مياه ورفع 20 طن مخلفات بقرى المنيا
إصلاح كس خط مياه ورفع 20 طن مخلفات بقرى المنيا
إصلاح كس خط مياه ورفع 20 طن مخلفات بقرى المنيا
إصلاح كس خط مياه ورفع 20 طن مخلفات بقرى المنيا
إصلاح كس خط مياه ورفع 20 طن مخلفات بقرى المنيا

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الخطيب يرفض مغادرة كهربا والشحات الدوحة بعد قرار الفيفا

وزيرة الصحة: توفير اللقاح لكل أطقم مستشفيات العزل والصدر والحميات

فشل مفاوضات الزمالك وساسي.. واللاعب يقترب من الرحيل للدوري الإماراتي

لا تغيرات مفاجئة واستمرار الشبورة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

الصور

image description

محافظ مطروح يتفقد قرية سيدي شبيب المدرجة في «حياة كريمة» (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير ورصف بشوارع حي غرب

image description

وحدة الإنقاذ السريع ترفع المخلفات والقمامة بقرى أسيوط

image description

المؤتمر الدولي لعلاج الأورام في نسخته الـ12 بجامعة أسيوط نهاية فبراير

image description

توجيه بشأن مشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها فى أسيوط

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة

3 أزمات تواجه الزمالك قبل مواجهة بطل الجزائر في دوري الأبطال

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

حريق في طائرة مدنية بمطار أبها السعودي بعد هجوم حوثي

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

أسترازينيكا تتعاون مع شركة ألمانية لإنتاج المزيد من اللقاحات لأوروبا

ملخص أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 13

القبض على 8 في بريطانيا لقيامهم بقرصنة هواتف عدد من المشاهير

دراسة ترجح عددا كبيرا من حالات إساءة معاملة الأطفال غير المبلغ عنها في ألمانيا

أيام زمان

«أنسى أننى فنانة وأقضى طلبات المنزل».. طقوس فاتن حمامة كزوجة

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

ورش فنية وتوعوية بمركز طلعت حرب خلال فبراير

التنورة والنيل للآلات الشعبية والأراجوز أسبوعيًا في قبة الغوري والسحيمي

«التعاونيات الثقافية» محاضرة بمركز خليل السكاكيني الثقافي

«المعرفة في زمن الحراك الشّعبي» محاضرة بمعهد العلوم الاجتماعية