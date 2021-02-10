إصلاح كس خط مياه ورفع 20 طن مخلفات بقرى المنيا

أصلحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم، كسر بأحد خطوط المياه بحي شمال المدينة، كما قامت الوحدة المحلية برفع 20 طن مخلفات من نقاط التجمع بالقري وتوابعها.قال محمود حسين رئيس حي شمال المدينة إنه تم اليوم، إصلاح كسر بأحد خطوط المياه بشارع طه حسين بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا أضاف رئيس الحي أن قسم البيئة بالحي قام بأعمال النظافة حيث تم عمل حملة نظافة مكثفة شملت ميدان لبنان وشارع النصر فضلا عن رفع نقاط التجمع بالحي لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.وأضاف عماد محمود رئيس قرية البرجاية أن قسم البيئة قام برفع 20 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع بقرى دماريس والبرجاية لتوفير جو صحى ونظيف للمواطنين خالي من الأمراض والأوبئة.