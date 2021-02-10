تعديل وزاري مصغر في الإمارات وقرقاش يتولى منصبًا جديدًا

ويصبح قرقاش، الذي شغل ثاني أعلى منصب بالشئون الخارجية منذ عام 2008، مستشارا دبلوماسيا لرئيس الدولة.





وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الوزراء وحاكم دبي على "تويتر"، أن الخطوة تأتي في إطار تعديل وزاري مصغر أمر به.





وقال في التغريدة: "أجرينا تعديلا وزاريا مصغرا في الخارجية الإماراتية".



وكتب الشيخ محمد بن راشد على "تويتر": "إن قرقاش أحد أهم رواد العمل السياسي الإماراتي، والذي استطاع إحداث تحولات كبيرة في عملنا السياسي الخارجي وعلاقاتنا الدولية والإقليمية".



وبموجب التعديل أصبح زكي نسيبة، الذي شغل منصب وزير دولة مكلفا بالدبلوماسية العامة والثقافية في وزارة الشئون الخارجية، مستشارا ثقافيا لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد.



وعُيّن الشيخ شخبوط بن نهيان، سفير الإمارات السابق لدى السعودية، وخليفة المرر، المساعد السابق لوزير الخارجية للشئون السياسية، وزيري دولة بوزارة الخارجية، ولم يحدد مكتب الاتصال لحكومة الإمارات الأدوار التي سيضطلعان بها.

أجرت الإمارات تعديلا وزاريا مصغرا، الأربعاء، تولى بموجبه أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية، الذي عمل على تطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي منصبا جديدا.