رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب يلتقى سفير روسيا لبحث التعاون

التقى النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، جيورجي بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة، لبحث سبل التعاون بين البلدين.وكانت اللجنة وضعت عددا من الملفات على رأس اهتماماتها خلال دور الانعقاد العادي الأول، من الفصل التشريعي الثاني، وفى مقدمة هذه الموضوعات تبنى اللجنة على ما تحقق من نتائج وأطر عمل في السنوات السابقة ودور الانعقاد الماضي تحديدا، وأن أهم أولويات اللجنة تحددت في الاستمرار في انتهاج دبلوماسية التنمية التي اتبعتها اللجنة خلال السنوات السابقة في كل اللقاءات مع سفراء الدول وموفديها، وذلك للترويج للمشروعات القومية المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للمعالم السياحية المصرية وجذب السائحين الأجانب لمصر وجلب منح دولية للمشروعات التنموية المصرية وخاصة تلك المعنية بتدريب الشباب وتوفير فرص عمل لهم وتعزيز التمويلات الدولية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.