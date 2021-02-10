الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام لائحة قانون تنظيم الجامعات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك في إطار العمل على تطوير منظومة التعليم الطبي.وبحسب بيان للمجلس، نصت التعديلات على أن تمنح مجالس الجامعات، بناءً على طلب مجلس كلية التمريض التابعة لها، درجات علمية ومهنية ودبلومات تتمثل في درجة البكالوريوس في علوم التمريض، وكذا دبلوم الدراسات العليا في علوم التمريض، والدبلوم المهني في التمريض، ودرجة الماجستير في علوم التمريض، ودرجة الماجستير المهني في التمريض، ودرجة دكتوراه الفلسفة في علوم التمريض (PHD)، ودرجة الدكتوراه المهنية في التمريض (DNP)، وذلك على أن تكون هذه الدرجات في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية لكل درجة منها.