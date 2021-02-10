فض فرحين وتحرير 58 محضرا لمخالفة الإجراءات الاحترازية شمال المنيا

أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه في إطار المتابعة المستمرة وعلى مدار الساعة لتطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، تم تكثيف الحملات بإحياء المدينة وكذلك قرى المركز وأسفرت عن تحرير 58 محضر لعدم ارتداء الكمامة وفض 2 فرح شعبي.أوضح الدكتور رجب قياتي نائب رئيس مركز ومدينة المنيا إنه تم تحرير ٥٨ محضر مخالفة الإجراءات الاحترازية بإحياء شمال ووسط المدينة خلال عدد من الحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، شملت عدد من المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والأسواق.وأضاف قياتي، قام قسم الإشغالات بحي وسط المدينة مساء أمس، بفض عدد ٢ فرح شعبي بميدان بور سعيد زاخر بدرب جاويش مع استمرار حملات المتابعة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على أرواح المواطنين من فيروس كورونا المستجد والذى يهدد العالم بأسره، حفظ الله مصر الكنانة.