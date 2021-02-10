رسالة من يسرا لـ سماح أنور بعد إهدائها دورة مهرجان أفلمها

أضاف أنه لا يعتبر عطاءه في مجال السينما ومساندته لبعض الشباب الذين خاضوا هذا المجال تفضلًا منه لكنه تعاون في مجال له خبرة به مع أشخاص يعشقون هذا المجال، مؤكدًا أنه سيظل مساندًا وداعمًا لمهرجان أفلمها أونلاين طوال حياته لما لمسه في إدارة المهرجان من فهم ووعي تام بأهمية وجود مهرجان يدعم ويساند تجارب الشباب.





كرّمت إدارة مهرجان أفلمها أونلاين للأفلام القصيرة، برئاسة الفنانة سماح أنور، الفنانة الكبيرة يسرا، حيث تم منحها درع تكريم الدورة الأولى وإهدائها هذه الدورة التي حملت عنوان "سينما المرأة".من ناحيتها، أعربت يسرا عن سعادتها البالغة بهذا التكريم وقالت في رسالة وجهتها للمهرجان والفنانة سماح أنور: "أشكرك على اختيار الدورة الأولى باسمي وسعيدة بمجهودك الكبير وأتمنى لك التوفيق الدائم وعن نفسي أنا أعتز بك كثيرًا وأشكرك مرة أخرى على الجائزة".كانت سماح أنور قد كرمت مؤخرًا الفنان الكبير محمود حميدة، وسلمته درع التكريم بمكتبه، حيث أعرب عن سعادته البالغة بهذا التكريم، لافتًا إلى أن سعادته لا توصف بوجود مشروع سينمائى رائد في هذا المجال بمصر.