محمد القليني: «طعنات الموسيقى» قصص تجنح نحو الميتافيزيقا والخيال

أعلنت جائزة الشارقة للإبداع العربي، أمس، أسماء المتحصلين عليها فرع القصة والشعر والرواية والدرسات النقدية.وجاء اسم الشاعر والقاص المصري محمد القليني من ضمن الفائزين بالجائزة فرع القصة عن مجموعته القصصية "طعنات الموسيقى".وأعرب الشاعر والقاص محمد القليني عن سعادته بتحصل المجموعة القصصية "طعنات الموسيقى" لجائزة الشارقة فرع القصة.وقال لـ"الدستور" إن مجموعته القصصة "طعنات الموسيقى" غير المنشورة تأتي في 100 صفحة من القطع المتوسط، وتضمن 17 قصة قصيرة منها "الغبار الأسود، الأغنية العجوز، دولاب عرو في ليلة الصباحية، تأملات في الرحلة".وأضاف "القليني": هي مجموعة قصصية بعيدة عن الواقعية.. تجنح نحو الميتافيزيقا والخيال.. وإن كانت تتماس مع الواقع من ناحية مقولة بيكاسو: (الفن ليس الحقيقة.. الفن كذبة تجعلنا ندرك الحقيقة).. انطلاقا من المقولة السابقة فالقصص تسلط الضوء على الواقع بكشاف الخيال.. وتدخل للواقع من باب الخيال الواسع.جدير بالذكر أن محمد القليني شاعر وقاص له ديوان شعري تحت عنوان "اركض طاويا العالم تحت إبطي" عن دار نشر العين، وفاز بجائزة أفضل ديوان شعري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وله ديوان "سقط شيء من شيء" عن الهيئة العامة للكتاب، وفازت مؤخرا مجموعته القصصية "طعنات الموسيقى" بجائزة الشارقة الثقافية فرع القصة.