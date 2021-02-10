محافظ بورسعيد: استقرار وصول المياه والكهرباء لسهل الطينة خلال عام

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه خلال عام سوف يتم استقرار وصول المياه والكهرباء بصورة دائمة إلى جميع مناطق سهل الطينة والتي تأتي في إطار الخدمات المقدمات إلى أهالي المنطقة.جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدة محافظ بورسعيد مع أهالي سهل الطينة بحضور الدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التنمية الزراعية واللواء محمد عامر رئيس مدينة بور فؤاد ومسئولي الري والزراعة.واستجابة لرغبات المواطنين وبالتنسيق مع هيئة التنمية الزراعية أعلن محافظ بورسعيد بانة سيتم تأجيل سداد أقساط الأراضي لأهالي المنطقة وكذلك إلغاء الفوائد بعد قيام اللجنة التي سيتم تشكيلها من الهيئة بالتأكد من ممارسة الأنشطة الزراعية بالإضافة إلى التنسيق مع الري لإلغاء غرامات المياه.وأكد محافظ بورسعيد أن منطقة سهل الطينة قد شهدت تحولا وتنمية بشكل كبير في الخدمات التنموية في إطار التوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالخدمات الأساسية المقدمة في هذه المناطق وحل أي مشكلات تشهدها هذه المناطق، مؤكدا توفير كل الدعم بما يوفر أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة.