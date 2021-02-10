تدشين جولة راكب دراجات هندى حول العالم من القاهرة

دشن سفير الهند لدى مصر، راهولكولشرشث، اليوم الأربعاء، جولة الدكتور راج فاندين من مقر السفارة بالهند، حيث يقوم فاندين المعروف باسم "أبوركوب الدراجات" بالتجول حول العالم على الدراجة.وذكرت سفارة الهند، في بيان صحفي اليوم، أن الجولة التي تحمل عنوان (ركوب الدراجات من أجل بيئة نظيفة) تهدف إلى نشر الوعي بالاحتباس الحراري العالمي وتغير المناخ وتأثيره على الجنس البشري وعلى المزارع، ونشر الوعي بالأيورفيدا (نظام الطب الهندي القديم) وبالثقافة الهندية.وخلال الخمس سنوات الماضية، قطع فاندين على دراجته أكثر من 55 ألف كيلومتر عبر 52 دولة، هي: "سريلانكا، بنجلاديش، نيبال، بوتان، جزر المالديف، تايلاند، كمبوديا، فيتنام، لاوس، تايلاند، ماليزيا، سنغافورة، بروناي، إندونيسيا، تيمور، بروناي، الفلبين، تايوان اليابان، كوريا الجنوبية، هونج كونج، ماكاو، عمان، الإمارات العربية المتحدة، إيران، أذربيجان، أرمينيا، جورجيا، تركيا، إيطاليا، مدينة الفاتيكان، سان مارينو، سلوفينيا، كرواتيا، المجر، سلوفاكيا، النمسا، جمهورية التشيك، بولندا، ليتوانيا، لاتفيا، إستونيا، فنلندا، ألمانيا، فرنسا، اسكتلندا، أيرلندا الشمالية، جمهورية أيرلندا، ويلز، إنجلترا فرنسا، بلجيكا، لوكسمبورج".وفي هذه الجولة من الرحلة، من المقرر أن ينطلق الدكتور فاندين من مصر، وينوي زيارة العديد من البلدان في إفريقيا.