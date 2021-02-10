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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التخطيط: الانتهاء من 4 وحدات صحية ورفع كفاءة 333 منزلًا بالمنيا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:19 م
وفد من وزارة التخطيط
وفد من وزارة التخطيط
أميرة ممدوح
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قام وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برئاسة الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ومحمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، بزيارة ميدانية إلى محافظة المنيا تستمر خلال الفترة من 10 إلى 11 فبراير الجاري، وذلك بهدف التأكد من معدلات الإنجاز وعدم وجود معوقات بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى التأكد من جودة التنفيذ حسب المواصفات المحددة، وضمان تشغيل المشروعات المنتهية ودخولها الخدمة، والتعرف على رؤية المواطنين بشأن أي مشروعات أخرى مطلوبة ذات أولوية.

وتضمنت زيارة وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية متابعة قرى الشيخ عبادة، وجزيرة شيبا، والأمل بمحافظة المنيا.

وخلال الزيارة أشار الدكتور جميل حلمي إلى أن قرية الشيخ عبادة والتي يبلغ عدد سكانها 10.3 ألف نسمة، بمركز ملوي، بلغ عدد التدخلات بها 16 تدخل، تشمل مدرسة بـ22 فصل دراسي، بالإضافة إلى رفع كفاءة 148 منزلا، وصالة ألعاب رياضية، ووحدة صحية بالقرية، فضلًا عن زيادة قدرة محولات.

وأوضح مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة أن تكلفة المشروعات المنتهية بقرية الشيخ عبادة وصلت إلى 28 مليون جنيه، ومستهدف خدمة القرية بالصرف الصحي، بتكلفة كلية لكل المشروعات تصل إلى نحو 80 مليون جنيه.

كما توجه وفد الوزارة لزيارة قرية جزيرة شيبا والتي يبلغ عدد سكانها 13 ألف نسمة، وأشار الدكتور جميل حلمي إلى أن عدد التدخلات بالقرية يبلغ 15 تدخل بتكلفة كلية نحو 77 مليون جنيه، وتشمل التدخلات مدرستين بعدد 18 فصل دراسي، و50 عمود إنارة، بالإضافة إلى رفع كفاءة 93 منزلا بالقرية.

جدير بالذكر أنه نتج عن التدخلات التي تم الانتهاء منها بمحافظة المنيا مشروعين صرف صحي، و3 مدارس تتضمن 53 فصل دراسي، وعدد 1112 عمود إنارة، و8.7 كم شبكات مياه، بالإضافة إلى رصف طرق بلغت 4.6 كم، ومركزي شباب، وعدد 4 وحدة صحية، ورفع كفاءة 333 منزلا، فضلًا عن محو أمية 53 شخصا، والوصول إلى 2964 مستفيدا من قروض المشروعات الصغيرة.

وأشار الدكتور جميل حلمي إلى أنه من المستهدف تحسن مؤشر جودة الحياة (معدل إتاحة الخدمات الأساسية في هذه القرى في المتوسط بمعدل ٢٦ نقطة مئوية.
التخطيط: الانتهاء من 4 وحدات صحية ورفع كفاءة 333 منزلًا بالمنيا
التخطيط: الانتهاء من 4 وحدات صحية ورفع كفاءة 333 منزلًا بالمنيا
التخطيط: الانتهاء من 4 وحدات صحية ورفع كفاءة 333 منزلًا بالمنيا
التخطيط: الانتهاء من 4 وحدات صحية ورفع كفاءة 333 منزلًا بالمنيا
التخطيط: الانتهاء من 4 وحدات صحية ورفع كفاءة 333 منزلًا بالمنيا
التخطيط: الانتهاء من 4 وحدات صحية ورفع كفاءة 333 منزلًا بالمنيا

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