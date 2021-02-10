السودان.. تظاهرات عنيفة غرب كردفان

اجتاحت تظاهرات غرب كردفان في السودان، اليوم الأربعاء، خلفت خسائر مالية كبيرة في متاجر المدينة.وأكدت وكالة أنباء السودان أن تظاهرات عنيفة وقعت في مدينة الفولة غرب كردفان.وكان مسئول أمني سوداني أعلن، الأربعاء، القبض على أكثر من 100 متهم في أحداث الشغب والتخريب بمدن الأبيض والرهد وأم روابة.جاء ذلك حسب مدير الشرطة بولاية شمال كردفان، اللواء حسن حامد أحمد عبدالرحيم، في تصريح لوكالة السودان للأنباء، شدد فيه على ضرورة "ردع كل متفلت يحاول العبث بممتلكات الشعب".وشهدت مدن الخرطوم ونيالا (غرب) والأبيض (جنوب) والقضارف وبورتسودان (شرق)، خلال الأيام الماضية، احتجاجات عنيفة تخللتها أعمال تخريب ونهب للمحلات التجارية وحرق سيارات الشرطة.