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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة: تكثيف المرور على زراعات القمح للاطمئنان على حالة المحصول

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:15 م
القمح
القمح
عبدالناصرمحمد
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أكد الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، أن العلماء والباحثين في المعهد يقومون بزيارات ميدانية مستمرة لمحصول القمح في المحافظات المختلفة، وذلك لمشاهدة نمو النباتات ونتائج تطبيق حزمة التوصيات الخاصة لمحصول القمح وخاصة زراعة الأصناف الجديدة والزراعة على مصاطب.

وأضاف "خليل" في تصريحات له أن حالة نمو المحصول جيدة جدا وفى طور طرد السنابل وأظهرت زيارة الحقول مدى فاعلية تنفيذ حزم التوصيات الفنية فى حقول المزارعين بهدف زيادة إنتاج القمح في مصر، مشيرا إلى أن وفد من قسم بحوث القمح برئاسة الدكتورة وفاء العوضى رئيس قسم بحوث القمح، وأعضاء القسم، الدكتور سامى رضا، والدكتور مصطفى عزب، والدكتور صلاح عبدالمجيد، والدكتور عادل هجرس، الدكتور أحمد القط، أحمد على والدكتورة هدى مصطفى، بالتنسيق مع الإدارات المختلفة في الوزارة يتابعون يوميا حالة المحصول والتأكد من تنفيذ الإرشادات الشهرية والتوصيات الفنية التي تصدرها الوزارة.

الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة من خلال معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية تقوم حاليا بتنفيذ عدد من الحقول الإرشادية للقمح على مستوى الجمهورية بلغت 8122 حقلا، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ومشروع تعزيز الأمن الغذائي في الدول العربية ‏لمساعدة الفلاحين على الاستفادة من تطبيقات البحوث الزراعية، وزيادة الإنتاج.

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