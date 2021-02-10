«وفد الجيزة» تؤيد قرارات أبوشقة بفصل بعض الأعضاء

أيدت اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الجيزة كل القرارات التنظيمية التي أصدرها رئيس الحزب للحفاظ على الانضباط التنظيمي لحزب الوفد.وأكدت اللجنة أن هذه القرارات الضرورية ستسهم في إيقاف نزيف الانهيار التنظيمي الذى حدث خلال الأربعة شهور الأخيرة.وأكدت اللجنة أن الأحداث الماضية التي أعقبت ترشيحات الانتخابات البرلمانية يمكن اعتبارها مجرد بداية لنقاش واسع لرسم الخطوط العريضة لمستقبل الوفد.كان رئيس الوفد قد أصدر قرارًا، أمس الثلاثاء، بفصل تسعة أعضاء من الهيئة العليا للحزب، هم: ياسر الهضيبي، وحسين منصور، ومحمد عبدالعليم داود، وطارق سباق، ومحمد عبده، وحمدان الخليلي، ومحمد حلمي سويلم، وحاتم رسلان، ونبيل عبدالله، بالإضافة إلى محمد مجدي فرحات الشهير بـ"محمد أرنب"، رئيس لجنة الشباب لحزب الوفد في القاهرة.