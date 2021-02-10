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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

رابط التسجيل في منصة المراجعات النهائية لطلاب معاهد البعوث الإسلامية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:10 م
طلاب معاهد البعوث
طلاب معاهد البعوث الإسلامية
أميرة العناني
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يعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب عن رابط التسجيل الدخول إلى منصة المراجعات النهائية (عن بُعد) والتي تبدأ في الفترة من 13 إلى 18 فبراير 2021، استعدادًا لامتحانات طلاب المرحلتين "الإعدادية والثانوية" بمعاهد البعوث الإسلامية (بنين وفتيات).

ويعد إنشاء هذه المنصة تدعيم للعملية التعليمية، ومساعدة الطلاب على تحصيل ومراجعة مادرسوه خلال السنة الدراسية 20202021، حيث ستحتوي تلك المنصة على محتوى تعليمي جيد يساعد الطلاب على استيعاب المعلومة واستذكارها، كما تتيح لهم المنصة التفاعل الإيجابي مع المعلمين، من خلال خاصية البث المباشر ومشاهدتهم صوتًا وصورة، يتمكنون من خلالها عرض أسئلتهم الخاصة بالمناهج الدراسية على المعلمين، ويقومون بالرد على تساؤلاتهم، ويمكن للطلاب والطالبات التسجيل عبر الرابط التالي:

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