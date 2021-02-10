رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الحماية المدنية تتدخل للسيطرة على حريق أعلى محل ملابس بالمنصورة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:10 م
حريق أعلى محل ملابس
حريق أعلى محل ملابس بالمنصورة
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
تمكنت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الدقهلية من السيطرة علي حريق شب بمخالفات أعلى محل ملابس بمنطقة شارع "السكة الجديدة" بالمنصورة.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق أعلى محل ملابس كائن بشارع "السكة الجديدة" دائرة القسم.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق ببعض المخلفات أعلى سطح محل ملابس "عرابي وأيمن" الكائن بالطابق الأرضي على مساحة (۲۰ متر تقريبا) استئجار "محمد سليمان طاهر محمد " ۳۲ سنة، صاحب محل ملابس، ومقيم قرية "كفر الحصة" دائرة مركز نبروه.

وأسفر الحريق عن احتراق بعض المخلفات وإتلاف بعض الأسلاك الكهربائية المارة أمام المحل المشار إليه وانقطاع التيار الكهربائي عن الشارع، ولم ينجم عنه ثمة إصابات.

وبسؤال مستأجر المحل، علل سبب الحريق لحدوث تلامس لبعض الأسلاك الكهربائية المارة أمام المحل مع بعض المخلفات المتواجدة أعلى سطح المحل، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وبسؤال "علاء الدين محمد جمعه " ٤۳ فني هندسة كهرباء غرب المنصورة، ومقيم قرية "المالحة" دائرة مركز المنصورة أيد مضمون الفحص، وأضاف بأنه تم الإصلاح وإعادة التيار الكهربائي في حينه، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك تم إخطار قسم الأدلة الجنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱١٤٧٠ إداري قسم أول المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة.

موضوعات متعلقة

فشل مفاوضات الزمالك وساسي.. واللاعب يقترب من الرحيل للدوري الإماراتي

حريق في طائرة مدنية بمطار أبها السعودي بعد هجوم حوثي

محامي الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال يتنحى عن القضية

لا تغيرات مفاجئة واستمرار الشبورة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

الصور

image description

محافظ مطروح يتفقد قرية سيدي شبيب المدرجة في «حياة كريمة» (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير ورصف بشوارع حي غرب

image description

وحدة الإنقاذ السريع ترفع المخلفات والقمامة بقرى أسيوط

image description

المؤتمر الدولي لعلاج الأورام في نسخته الـ12 بجامعة أسيوط نهاية فبراير

image description

توجيه بشأن مشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها فى أسيوط

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة

3 أزمات تواجه الزمالك قبل مواجهة بطل الجزائر في دوري الأبطال

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

حريق في طائرة مدنية بمطار أبها السعودي بعد هجوم حوثي

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

أسترازينيكا تتعاون مع شركة ألمانية لإنتاج المزيد من اللقاحات لأوروبا

ملخص أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 13

القبض على 8 في بريطانيا لقيامهم بقرصنة هواتف عدد من المشاهير

دراسة ترجح عددا كبيرا من حالات إساءة معاملة الأطفال غير المبلغ عنها في ألمانيا

أيام زمان

«أنسى أننى فنانة وأقضى طلبات المنزل».. طقوس فاتن حمامة كزوجة

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

هيثم الحاج علي رئيسًا لمجلس إدارة جريدة القاهرة

«مصائر آل حبرون».. رواية جديدة للسعيد صالح

ورش فنية وتوعوية بمركز طلعت حرب خلال فبراير

التنورة والنيل للآلات الشعبية والأراجوز أسبوعيًا في قبة الغوري والسحيمي