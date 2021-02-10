الحماية المدنية تتدخل للسيطرة على حريق أعلى محل ملابس بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الدقهلية من السيطرة علي حريق شب بمخالفات أعلى محل ملابس بمنطقة شارع "السكة الجديدة" بالمنصورة.وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق أعلى محل ملابس كائن بشارع "السكة الجديدة" دائرة القسم.وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق ببعض المخلفات أعلى سطح محل ملابس "عرابي وأيمن" الكائن بالطابق الأرضي على مساحة (۲۰ متر تقريبا) استئجار "محمد سليمان طاهر محمد " ۳۲ سنة، صاحب محل ملابس، ومقيم قرية "كفر الحصة" دائرة مركز نبروه.وأسفر الحريق عن احتراق بعض المخلفات وإتلاف بعض الأسلاك الكهربائية المارة أمام المحل المشار إليه وانقطاع التيار الكهربائي عن الشارع، ولم ينجم عنه ثمة إصابات.وبسؤال مستأجر المحل، علل سبب الحريق لحدوث تلامس لبعض الأسلاك الكهربائية المارة أمام المحل مع بعض المخلفات المتواجدة أعلى سطح المحل، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.وبسؤال "علاء الدين محمد جمعه " ٤۳ فني هندسة كهرباء غرب المنصورة، ومقيم قرية "المالحة" دائرة مركز المنصورة أيد مضمون الفحص، وأضاف بأنه تم الإصلاح وإعادة التيار الكهربائي في حينه، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك تم إخطار قسم الأدلة الجنائية.تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱١٤٧٠ إداري قسم أول المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة.