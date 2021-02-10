وول ستريت تفتح عند مرتفعات غير مسبوقة

فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت عند مرتفعات غير مسبوقة الأربعاء، مدعومة بنتائجأعمال إيجابية، في حين تتجه أنظار المستثمرين إلى كلمة يلقيها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، لاستقاء مؤشرات بشأن مسار التعافي الاقتصادي.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 52.2 نقطة، بما يعادل 0.17 بالمئة، إلى 31428.02 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفع 9.6 نقطة، أو 0.24 بالمئة، إلى 3920.78 نقطة، وزاد المؤشرناسداك المجمع 85.6 نقطة، أو 0.61 بالمئة، إلى 14093.347 نقطة.