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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أمن الدقهلية» يكشف حقيقة وجود أزمة تموينية وغلق فرن عيش بقرية أوليلة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:37 م
غلق فرن عيش
غلق فرن عيش
الدقهلية : عمرو الحوتى
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رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على مواقع قنوات معادية لمصر، يدّعي وجود أزمة تموينية وغلق فرن عيش في قرية "أوليلة" التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا برصد أجهزة المتابعة الإعلامية لمواقع التواصل الاجتماعي، لقنوات الجزيرة والشرق وصفحة "أوليلة بلدي"، تظهر على غير الحقيقة، استغاثات وصراخ من نساء عن وجود أزمة خبز في القرية وغلق فرن العيش بالقرية، دون توفير بديل.

بالفحص، تبين أن صاحب الفرن، ويدعى "محمد. ش"، 42 عاما، محرر ضده محضر إثبات حالة من قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين ميت غمر، لقيامه بالتصرف في الرصيد الاستراتيجي الخاص بالمخبز من الدقيق المدعم 20 شيكارة إجمالي طن حصة يوم كامل.

وتم تطبيق توجيه وزير التموين والتجارة رقم 152020، بغلق المخبز لمدة 3 أشهر، ونفذ الغلق بتاريخ 6 فبراير 2021.

ويشار إلى أن قرية أوليلة بها 6 أفران خبز أخرى، وتعمل بكامل طاقتها، ولم يؤثر غلق المخبز المشار إليه على حصة المواطن اليومية، وأن الحالة العامة في القرية هادئة ولا يوجد أي احتجاجات.

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