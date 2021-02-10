بورصة بيروت تغلق على تحسّن بنسبة 0.89%

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم، على تحسّن طفيف بنسبة 0.89%، أي ما يعادل 1 نقطة، ليغلق عند مستوى 670.25 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 172 ألفًا و891 سهمًا، بقيمة 1 مليون و142 ألفًا و750 دولارًا أمريكيًا، نفّذت من خلال 27 صفقة.كما تحسنت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و807 دولارات، مقارنة مع 6 ملايين و747 دولارًا لجلسة التداول السابقة.