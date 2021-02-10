محافظ الغربية يستعرض خطة تطهير مصرف كتشنر وحل أزمة المخلفات

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعا بحضور اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، والدكتور أحمد سعيد مدير وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية، والدكتور محمد الحضري استشاري الأعمال الميكانيكية بالمحافظة ومجموعة من الخبراء، لمناقشة تطهير مصرف كتشنر و٢٤ قرية تقع عليه بالمحافظة.بدأ الاجتماع بتأكيد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على أهمية التعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية ومحافظة الغربية لتنفيذ خطة مشروع التطهير والتي تنقسم إلى ٣ محاور رئيسية هي (إدارة المخلفات الصلبة، الصرف الصحي، إعادة تطهير المصرف) والممولة من الاتحاد الأوروبي بهدف تقليل نسبة التلوث به والذي يعتبر أحد أكبر وأهم المصارف التي تعاني من ارتفاع نسبة التلوث، حيث يمتد المصرف بطول يزيد عن ٦٨كم منها ٢٢كم في محافظة الغربية تبدأ من المحلة الكبرى مرورًا بحدود محافظة كفر الشيخ وحتى البحر المتوسط.وفي سياق آخر، أشار الدكتور رحمي إلى ضرورة الاعتماد على الطرق النظيفة في التخلص من المخلفات سواء بإقامة مصانع لإنتاج البايوجاز أو مصانع تحويل المخلفات إلى طاقة لتلائم الطبيعة الجغرافية للمحافظة، إلى جانب توفير قطعة أرض يتم تحويلها لنقطة وسيطة لتقليل الضغط على مصنع المحلة.وألقى الدكتور أحمد سعيد الضوء على العقبات التي تواجه المحافظة كبُعد المدفن الصحي بالسادات عن المحافظة بمسافة ١٢٠ كم، وضخامة كمية المخلفات التي تنتج يوميًا، اختلاف أنواع المخلفات والتي يكون معظمها عضوية وضعف عملية تجميع المخلفات، ولذلك من الأفضل استخدام بدائل أخرى لتقليل المخلفات التي تذهب للمدفن الصحي.وأكد ميشيل صليب خبير المخلفات الصلبة، أن المشروع سيهتم بجميع مراحل إدارة المخلفات الصلبة من الجمع والنقض والمعالجة وإعادة التدوير مع إنشاء مدافن صحية وفق معايير أوروبية وتكنولوجيا حديثة مطابقة للقوانين المصرية والدولية.وفي نهاية الاجتماع، أكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالجانب التوعوي للمواطنين بالمشروع بالتوازي مع أعمال الإنشاء وسرعة عرض التقديم المبدئي للمشروع والمعاينة على أرض الواقع.