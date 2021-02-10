رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يستعرض خطة تطهير مصرف كتشنر وحل أزمة المخلفات

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:05 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعا بحضور اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، والدكتور أحمد سعيد مدير وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية، والدكتور محمد الحضري استشاري الأعمال الميكانيكية بالمحافظة ومجموعة من الخبراء، لمناقشة تطهير مصرف كتشنر و٢٤ قرية تقع عليه بالمحافظة.

بدأ الاجتماع بتأكيد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على أهمية التعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية ومحافظة الغربية لتنفيذ خطة مشروع التطهير والتي تنقسم إلى ٣ محاور رئيسية هي (إدارة المخلفات الصلبة، الصرف الصحي، إعادة تطهير المصرف) والممولة من الاتحاد الأوروبي بهدف تقليل نسبة التلوث به والذي يعتبر أحد أكبر وأهم المصارف التي تعاني من ارتفاع نسبة التلوث، حيث يمتد المصرف بطول يزيد عن ٦٨كم منها ٢٢كم في محافظة الغربية تبدأ من المحلة الكبرى مرورًا بحدود محافظة كفر الشيخ وحتى البحر المتوسط.

وفي سياق آخر، أشار الدكتور رحمي إلى ضرورة الاعتماد على الطرق النظيفة في التخلص من المخلفات سواء بإقامة مصانع لإنتاج البايوجاز أو مصانع تحويل المخلفات إلى طاقة لتلائم الطبيعة الجغرافية للمحافظة، إلى جانب توفير  قطعة أرض يتم تحويلها لنقطة وسيطة لتقليل الضغط على مصنع المحلة.

وألقى الدكتور أحمد سعيد الضوء على العقبات التي تواجه المحافظة كبُعد المدفن الصحي بالسادات عن المحافظة بمسافة ١٢٠ كم، وضخامة كمية المخلفات التي تنتج يوميًا، اختلاف أنواع المخلفات والتي يكون معظمها عضوية وضعف عملية تجميع المخلفات، ولذلك من الأفضل استخدام بدائل أخرى لتقليل المخلفات التي تذهب للمدفن الصحي.

وأكد ميشيل صليب خبير المخلفات الصلبة، أن المشروع سيهتم بجميع مراحل إدارة المخلفات الصلبة من الجمع والنقض والمعالجة وإعادة التدوير مع إنشاء مدافن صحية وفق معايير أوروبية وتكنولوجيا حديثة مطابقة للقوانين المصرية والدولية.

وفي نهاية الاجتماع، أكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالجانب التوعوي للمواطنين بالمشروع بالتوازي مع أعمال الإنشاء وسرعة عرض التقديم المبدئي للمشروع والمعاينة على أرض الواقع.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

فى غياب الثلاثى.. كيف يلعب موسيمانى أمام بالميراس؟

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بشأن تأجيل الدراسة

حريق في طائرة مدنية بمطار أبها السعودي بعد هجوم حوثي

السيسي لوزير خارجية العراق: سياسة مصر في المنطقة قائمة على مبادئ رشيدة متوازنة

الصور

image description

جامعة دمياط تستعد للفصل الدراسي الثاني

image description

محافظ مطروح يتفقد قرية سيدي شبيب المدرجة في «حياة كريمة» (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير ورصف بشوارع حي غرب

image description

وحدة الإنقاذ السريع ترفع المخلفات والقمامة بقرى أسيوط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد أعمال مشروع تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة

الأكثر قراءة

«أمن الدقهلية» يكشف حقيقة وجود أزمة تموينية وغلق فرن عيش بقرية أوليلة

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بشأن تأجيل الدراسة

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

فى غياب الثلاثى.. كيف يلعب موسيمانى أمام بالميراس؟

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

طفلة عمرها 12 عامًا تُعّلم أطفال جيرانها أثناء إغلاق المدارس

أسترازينيكا تتعاون مع شركة ألمانية لإنتاج المزيد من اللقاحات لأوروبا

ملخص أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 13

القبض على 8 في بريطانيا لقيامهم بقرصنة هواتف عدد من المشاهير

أيام زمان

«أنسى أننى فنانة وأقضى طلبات المنزل».. طقوس فاتن حمامة كزوجة

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

الأحد.. يوم حافل بالأنشطة في دار الكتب المصرية

«مصائر آل حبرون».. رواية جديدة للسعيد صالح

الغربي عمران: فخور بالقائمة القصيرة لنجيب محفوظ

هيثم الحاج علي رئيسًا لمجلس إدارة جريدة القاهرة