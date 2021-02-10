مركز جاماليا الروسي: مليونا شخص تلقوا لقاح «سبوتنيك V»

أعلن مركز جاماليا الروسي للبيولوجيا المجهرية أن أكثر من مليوني روسي تلقوا حتى الآن لقاح (سبوتنيك V) المضاد لفيروس كورونا المستجد.وقال نائب مدير المركز دينيس لوجونوف، خلال اجتماع عُقد بعنوان "التطعيم ضد كوفيد- 19.. حاجز فعال أمام تحديات الجائحة"، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء: "إن نحو 2.2 مليون شخص قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، وتم تطعيم أكثر من 1.7 مليون منهم بالجرعة الثانية".وأوضح لوجونوف أن قرابة 7 ملايين جرعة من اللقاح الروسي قد أنتجت وطرحت للتداول المدني، مؤكدًا أنه سيصل هذا الرقم إلى 10 ملايين جرعة الشهر القادم.وأعرب عن توقعه أن يتم تطعيم الجزء الرئيسي من مواطني روسيا (أي 70%) وهو الحد المطلوب لوضع حد لتفشي الوباء، ضد كورونا قبل منتصف الصيف القادم.