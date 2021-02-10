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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تعدل قانون اقتصاد الطاقة لتعزيز حقوق مستهلكي الكهرباء

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:02 م
بيتر التماير
بيتر التماير
وكالات
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تعتزم الحكومة الألمانية تعزيز حقوق مستهلكي الكهرباء في البلاد، حيث وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على تعديلات في قانون اقتصاد الطاقة.

وقال وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير، إنه سيتاح للمستهلكين مستقبلا تلقي عروض لتعريفة ديناميكية للكهرباء " وستكتسب التعريفات الديناميكية للكهرباء أهمية متزايدة مع تنامي التنقل الكهربائي، وعلى سبيل المثال، سيكون من الأرخص بالنسبة للمستهلكين شحن سياراتهم الكهربائية ليلا بدلا من شحنها بعد وقت قصير من نهاية الدوام".

كما تعتزم الحكومة توفير بيانات مفصلة في محتوى فاتورة الغاز والكهرباء بحيث يمكن للمستهلكين مستقبلا أن يدركوا بصورة أفضل المصادر التي يشتري منها المورد (الشركة المزودة) الكهرباء على سبيل المثال من مصادر طاقة متجددة.

كما أن جزءا من هذه التعديلات يتمثل في تنظيم شبكات الهيدروجين، إذ أن الهيدروجين الذي يتم الحصول عليه من مصادر الطاقة المتجددة يعد تقنية مهمة، ولأن هذه التقنية لا تزال باهظة الكلفة، فإن وزارة الاقتصاد تعتزم مبدئيا التركيز على استخدامها في الصناعة على سبيل المثال في إعادة هيكلة صناعة الصلب.

وانتقدت روابط اقتصادية ما نص عليه مشروع القانون للمرحلة الانتقالية من فصل صارم بين شبكة الغاز الطبيعي وشبكة الهيدروجين.

وقال توماس جوسمان، رئيس شركة جاس لإدارة شبكة أنابيب نقل الغاز إن "عميل الغاز اليوم هو عملي الهيدروجين غدا، وهذا الامر لا ينطبق على الصناعة وحسب بل سيسري على سوق التدفئة في الخطوة التالية".

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