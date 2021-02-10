ميليشيات أردوغان تستهدف قواته في سوريا

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، انفجار لغم أرضي قرب مدرعة تركية، أثناء قيام ثلاث مدرعات بدورية اعتيادية على طريق الـM4 بين منطقتي أورم الجوز وأريحا بريف إدلب.وأشار المرصد إلى أن التفجير لم يسفر عنه سقوط خسائر بشرية، لافتا إلى تبنى تنظيم يطلق على نفسه اسم "الطليعة المجاهدة"، استهداف العربة التركية من خلال نشره صورا توضح لحظة انفجار اللغم قرب المدرعة التركية.يذكر أن الطليعة المجاهدة تنظيم تابع لجماعة الإخوان في سوريا، المؤيدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.