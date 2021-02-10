محافظ بني سويف يناقش استراتيجية تنمية قطاع الاتصالات

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعاته بلجنة تطوير قطاع الاتصال، لبحث الموقف التنفيذي لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات وتنسيقات سابقة، فيما يتعلق باستراتيجية المحافظة لتنمية قطاع الاتصالات بالمحافظة ووضع التنظيمات والسياسيات الملائمة للقطاع وأن بني سويف تعد من أفضل الأنظمة الصاعدة الواعدة بقطاع الاتصالات.جاء ذلك بحضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام، ومحمد جبر معاون المحافظ، المهندس محمد نصير مدير عام فرع الشركة المصرية للاتصالات والعميد أحمد فاروق مدير المنطقة التكنولوجية، الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية، وشرين مدير المكتب الفني، وداليا فيض مدير المراكز التكنولوجية، ولمياء العربي مدير المجالس واللجان ومحمد بشير- الوحدة الاقتصادية وباقي أعضاء اللجنة.تناول الاجتماع استعراض الخطوات التي تم تنفيذها ضمن خطة العمل في هذا القطاع، وتضمنت صدور قرار بتشكيل فريق العمل المكلف بإعداد الاستراتيجية برئاسة السيد المحافظ، واستعراض شامل عن الوضع الحالي للقطاع، ومرحلة جمع البيانات وتدقيقها من خلال ورش عمل وعقد لقاءات مع ممثلي الجهات الشريكة وتوقيع مذكرات تفاهم في هذا المجال.وضم كذلك استعراض خطة العمل في الفترة المقبلة والتي سوف تشمل تحديد الفرص الاستثمارية وإعداد دراسات الجدوى، والتعاون مع كبرى المؤسسات التعليمية والجامعات الدولية بهدف إعداد كوادر رقمية متخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ برنامج بناء القدرات لتدريب موظفي الدولة والقطاع الخاص والطلبة والخريجين على تقنيات الذكاء الاصطناعي بجانب تنفيذ برامج التوعية المجتمعية لتوعية المواطنين بأهمية الذكاء الاصطناعي وفوائده واستفادة المواطنين على اختلاف اهتماماتهم ومجالات عملهم وتخصصاتهم.وتم الاتفاق على برامج التدريب لشركة ميكروسوفت وإعداد البروتوكول بين شركة واحات السليكون والمحافظة في مجال تنمية قطاع الاتصالات ومناقشة إنهاء تشغيل المراكز التكنولوجية والتمهيد الافتتاح الرسمي، حيث تم الانتهاء من تطوير 6 مراكز، بالإضافة إلى إنشاء مركزين جديدين بواقع مركز تكنولوجي مركزي بديوان عام المحافظة، ومركز تكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف وذلك بتكلفة تخطت الـ6 ملايين جنيه بجانب مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي والذي يتم تنفيذ البنية التحتية له.وأشار محافظ بني سويف إلى أن الاستراتيجية التنموية التي تعمل المحافظة على تنفيذها في هذا القطاع الحيوي، تستهدف تحقيق حزمة من الأهداف وأبرزها: دراسة الوضع الحالي للقطاع وعمل الدراسات التحليلية والميدانية الشاملة لسوق خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات، بجانب تطوير البنية التحتية والخدمات، وتحديد الفجوات التنموية داخل القطاع، إضافة إلى إطلاق الخدمات الرقمية منن خلال نظام بيئي رقمي قائم على المعلومات والبيانات فضلًا عن إطلاق مشروعات في مجال الاتصالات وتطبيق الشمول الرقمي للأشخاص الطبيعيين وذوي الاحتياجات الخاصة.كما تطرق الاجتماع لاستعراض الخصائص والمؤشرات الهامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، والتي تتمثل في ضخ حزمة كبيرة من الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية من المنطقة التكنولوجية والجامعة التكنولوجية، والأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع التحول الرقمي ومشروع تطوير المراكز التكنولوجية وإنشاء مركزين جديدين، وغيرها من المقومات المادية والبشرية والمزايا النسبية التي تتمتع بها المحافظة من حيث الموقع الجغرافي وقربها من القاهرة وشبكة الطرق وتوافر الأيدي العاملة، بجانب 8 مناطق صناعية.