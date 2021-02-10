بني سويف تستقبل فوجًا سياحيًا من 30 زائرًا (صور)

زار محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، فوج سياحي مكون من 30 فردًا من أعضاء نادي الشمس، وذلك ضمن البروتوكول الموقع بين المحافظة "إدارة السياحة" وشركة مصر للسياحة لتنظيم رحلات وبرامج سياحية، ضمن خطة المحافظة للنهوض بالقطاع السياحي وتنشيط السياحة الداخلية للمحافظة، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف ورعاية مباشرة من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.واحتوى البرنامج السياحي (برنامج اليوم الواحد) للفوج، والذي أعدته وأشرفت على تنظيمه إدارة السياحة بالمحافظة، زيارة العديد من الأماكن والأنشطة السياحية والترفيهية والتاريخية، وبدأ بمنطقة هرم وواحة ميدوم وتنظيم عروض فنية وفلكلورية وشعبية عبرت عن التراث الثقافي والحضاري المصري بصفة عامة والتراث السويفي بصفة خاصة.وعقب ذلك توجه الفوج لزيارة لدير الأنبا أنطونيوس مركز ناصر، والذي يعتبر قيمة دينية وتاريخية كبيرة ومن أروع الأماكن التي يمكن أن يتضمنها برنامج السياحة الدينية والتاريخية والثقافية، حيث استقبل الفوج بعض الآباء لإطلاع الفوج على القيمة التاريخية والدينية للدير.واستكمل الفوج السياحي برنامجه بجولة نيلية للاستمتاع بالنيل والمناظر الطبيعية التي يمتاز بها الكورنيش، خاصة أن بني سويف تمتلك مقومات وميزات تنافسية على مجرى النيل وكورنيش يمتد لمسافات طويلة ومجرى مائيا يعد هو الأوسع، وتظهر جزر نيلية بالمجرى تعد تحفة فنية ومنظرا طبيعيا خلابا، وتختتم فقرات البرنامج بمشاهد عرض لفقرة الفنون الشعبية على مرسى النيل السياحي.وأعرب أعضاء النادي عن سعادتهم الكبيرة بما تمتلكه بني سويف من جمال الطبيعة والشمس المشرقة وروعة منظر النيل والمساجد والأديرة التاريخية، بالإضافة إلى حفاوة الاستقبال والتسهيلات المقدمة لهم من قبل الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وهو ما شجعهم على تكرار الزيارة، والتي سبقتها زيارات عديدة خلال الفترة الماضية، وكانت حافزا قويا لاختيار بني سويف ضمن برنامجهم السياحي لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة، مع اعتزامهم تكرار الزيارة مجددا خلال الفترة القادمة.وكان الفوج السياحي قد استهل زيارته للمحافظة بالتجمع في أحد المنتجعات بمركز الواسطى شمال غرب المحافظة لينطلق منها البرنامج، حيث وجه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم مسئولي السياحة والوحدات المحلية بتقديم كافة التسهيلات، ليستمتع الفوج بمعالم بنى سويف السياحية والتاريخية والثقافية والترفيهية، ولإعطاء الصورة الإيجابية عن السياحة الداخلية في إطار تنفيذ خطة المحافظة للنهوض بالقطاع التي ترتكز على استغلال المقومات والموارد السياحية التى تمتلكها بنى سويف وتشجيع السياحة الداخلية للمحافظة.وكان في استقبال الفوج ومرافقته خلال الزيارة كل من: رانيا عزت، مدير عام إدارة السياحة بالمحافظة، وهبة السيد، وكيل إدارة السياحة، ومحمد فتحي، مدير الرحلات بإدارة السياحة، وبعض التنفيذيين من مسئولى الوحدات المحلية بالواسطى وناصر.