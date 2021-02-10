رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بني سويف تستقبل فوجًا سياحيًا من 30 زائرًا (صور)

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:10 م
بني سويف تستقبل فوجًا
بني سويف تستقبل فوجًا
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
زار محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، فوج سياحي مكون من 30 فردًا من أعضاء نادي الشمس، وذلك ضمن البروتوكول الموقع بين المحافظة "إدارة السياحة" وشركة مصر للسياحة لتنظيم رحلات وبرامج سياحية، ضمن خطة المحافظة للنهوض بالقطاع السياحي وتنشيط السياحة الداخلية للمحافظة، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف ورعاية مباشرة من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

واحتوى البرنامج السياحي (برنامج اليوم الواحد) للفوج، والذي أعدته وأشرفت على تنظيمه إدارة السياحة بالمحافظة، زيارة العديد من الأماكن والأنشطة السياحية والترفيهية والتاريخية، وبدأ بمنطقة هرم وواحة ميدوم وتنظيم عروض فنية وفلكلورية وشعبية عبرت عن التراث الثقافي والحضاري المصري بصفة عامة والتراث السويفي بصفة خاصة.

وعقب ذلك توجه الفوج لزيارة لدير الأنبا أنطونيوس مركز ناصر، والذي يعتبر قيمة دينية وتاريخية كبيرة ومن أروع الأماكن التي يمكن أن يتضمنها برنامج السياحة الدينية والتاريخية والثقافية، حيث استقبل الفوج بعض الآباء لإطلاع الفوج على القيمة التاريخية والدينية للدير.

واستكمل الفوج السياحي برنامجه بجولة نيلية للاستمتاع بالنيل والمناظر الطبيعية التي يمتاز بها الكورنيش، خاصة أن بني سويف تمتلك مقومات وميزات تنافسية على مجرى النيل وكورنيش يمتد لمسافات طويلة ومجرى مائيا يعد هو الأوسع، وتظهر جزر نيلية بالمجرى تعد تحفة فنية ومنظرا طبيعيا خلابا، وتختتم فقرات البرنامج بمشاهد عرض لفقرة الفنون الشعبية على مرسى النيل السياحي.

وأعرب أعضاء النادي عن سعادتهم الكبيرة بما تمتلكه بني سويف من جمال الطبيعة والشمس المشرقة وروعة منظر النيل والمساجد والأديرة التاريخية، بالإضافة إلى حفاوة الاستقبال والتسهيلات المقدمة لهم من قبل الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وهو ما شجعهم على تكرار الزيارة، والتي سبقتها زيارات عديدة خلال الفترة الماضية، وكانت حافزا قويا لاختيار بني سويف ضمن برنامجهم السياحي لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة، مع اعتزامهم تكرار الزيارة مجددا خلال الفترة القادمة.

وكان الفوج السياحي قد استهل زيارته للمحافظة بالتجمع في أحد المنتجعات بمركز الواسطى شمال غرب المحافظة لينطلق منها البرنامج، حيث وجه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم مسئولي السياحة والوحدات المحلية بتقديم كافة التسهيلات، ليستمتع الفوج بمعالم بنى سويف السياحية والتاريخية والثقافية والترفيهية، ولإعطاء الصورة الإيجابية عن السياحة الداخلية في إطار تنفيذ خطة المحافظة للنهوض بالقطاع التي ترتكز على استغلال المقومات والموارد السياحية التى تمتلكها بنى سويف وتشجيع السياحة الداخلية للمحافظة.

وكان في استقبال الفوج ومرافقته خلال الزيارة كل من: رانيا عزت، مدير عام إدارة السياحة بالمحافظة، وهبة السيد، وكيل إدارة السياحة، ومحمد فتحي، مدير الرحلات بإدارة السياحة، وبعض التنفيذيين من مسئولى الوحدات المحلية بالواسطى وناصر.

موضوعات متعلقة

محامي الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال يتنحى عن القضية

حقيقة فيديو نية الحكومة هدم قصور أثرية لإقامة مشروعات قومية

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-2-2021

السيسي لوزير خارجية العراق: سياسة مصر في المنطقة قائمة على مبادئ رشيدة متوازنة

الصور

image description

محافظ مطروح يتفقد قرية سيدي شبيب المدرجة في «حياة كريمة» (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير ورصف بشوارع حي غرب

image description

وحدة الإنقاذ السريع ترفع المخلفات والقمامة بقرى أسيوط

image description

المؤتمر الدولي لعلاج الأورام في نسخته الـ12 بجامعة أسيوط نهاية فبراير

image description

توجيه بشأن مشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها فى أسيوط

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة

3 أزمات تواجه الزمالك قبل مواجهة بطل الجزائر في دوري الأبطال

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

حريق في طائرة مدنية بمطار أبها السعودي بعد هجوم حوثي

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

أسترازينيكا تتعاون مع شركة ألمانية لإنتاج المزيد من اللقاحات لأوروبا

ملخص أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 13

القبض على 8 في بريطانيا لقيامهم بقرصنة هواتف عدد من المشاهير

دراسة ترجح عددا كبيرا من حالات إساءة معاملة الأطفال غير المبلغ عنها في ألمانيا

أيام زمان

«أنسى أننى فنانة وأقضى طلبات المنزل».. طقوس فاتن حمامة كزوجة

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

هيثم الحاج علي رئيسًا لمجلس إدارة جريدة القاهرة

«مصائر آل حبرون».. رواية جديدة للسعيد صالح

ورش فنية وتوعوية بمركز طلعت حرب خلال فبراير

التنورة والنيل للآلات الشعبية والأراجوز أسبوعيًا في قبة الغوري والسحيمي