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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبوالغيط يُدين التصعيد الحوثي ومهاجمة الأراضي السعودية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:14 م
أبو الغيط
أبو الغيط
عبير سليم
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أدان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات التصعيد الحوثي الخطير في الأيام الأخيرة، وبخاصة استهداف مطار أبها بالطائرات المُسيرة المُفخخة، واصفًا ما تمارسه جماعة الحوثي من استهدافٍ للمدنيين بالعمل الإرهابي الجبان وجريمة الحرب المُشينة، ومُشددًا على حق المملكة في الدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات الإرهابية.

ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان، عن أبوالغيط استنكاره التصعيد الحوثي الممنهج بهدف إحباط مساعي تحريك العملية السياسية، بما في ذلك الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي مؤخرًا على مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية والطائرات المُفخخة، وكذا المحاولات المستمرة والفاشلة لاستهداف الأراضي السعودية.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية أن وقف إطلاق النار يُمثل شرطًا ضروريًا لإطلاق عملية سياسية جدية بين الحكومة الشرعية والحوثيين، مُحملًا جماعة الحوثي المسئولية الكاملة عن تخريب كافة المحاولات المبذولة من أجل تهيئة الأجواء لمُحادثات سياسية بناءة تُنهي الصراع الدائر في اليمن منذ 2015.

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