آخر تطورات انتشار كورونا في العالم

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة، اليوم الأربعاء، تلقى الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية ووريثها الأمير تشارلز (72 عامًا)، الذي أصيب بـ كوفيد-19 العام الماضي، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس القاتل.أقرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بأن هيئتها أخطأت في شراء اللقاحات نيابة عن جميع دول الاتحاد الأوروبي، قائلة "تأخرنا في الترخيص. كنا متفائلين للغاية فيما يتعلق بالإنتاج الضخم".أعلن مختبر بايونتيك الأربعاء بدء إنتاج لقاحه المضاد لفيروس كورونا مع فايزر الأمريكية في مصنع جديد في ماربرج في ألمانيا بغية زيادة الكميات المتوافرة منه وتنوي بايونتيك أن تنتج في هذا الموقع "ما يصل إلى 250 مليون جرعة خلال النصف الأول من 2021".شكّك خبير في بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين التي حققت في منشأ فيروس كورونا الأربعاء في صحة المعلومات الأمريكية حول الوباء.وكتب بيتر داشاك العضو في بعثة منظمة الصحة العالمية في اليوم الاخير للزيارة الى ووهان بوسط الصين، في تغريدة "لا تثقوا كثيرًا بالمعلومات الأمريكية"، فيما تجاوز عدد الإصابات بكوفيد-19 في روسيا رسميًا عتبة الأربعة ملايين، بعد أيام من مراجعة أجرتها موسكو تشير إلى عدد أكبر من الوفيات.فيما أعلنت وزارة الصحة الكرواتية الأربعاء أنّ كرواتيا اكتشفت أولى حالات الإصابة بنسخة متحورة من فيروس كورونا الأشد عدوى والتي ظهرت لأول مرة في بريطانيا.وأعلن وزير الصحة في جنوب افريقيا الأربعاء أنّ بلاده ستبدأ حملتها لتلقيح سكانها ضد فيروس كورونا باستخدام لقاحات شركة "جونسون آند جونسون" للأدوية، بعد تعليق العمل بلقاح أكسفورد أسترازينيكا بسبب شكوك حول فاعليته.وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلاثاء أن بلاده ستتسلم الأسبوع المقبل الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك في" المضادّ لكوفيد-19 والتي تبلغ 100 ألف جرعة.أغلق البرلمان الغاني أبوابه لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل لتطهير مقره بعد أن ثبتن إصابة ما لا يقل عن 17 نائبًا و151 موظفًا مساعدًا بالفيروس الفتّاك.وبدأ العاملون في مجال الصحة في المنطقة الأكثر تضررًا في بوليفيا إضرابًا لمدة 48 ساعة، فيما نزل المئات إلى الشوارع للمطالبة بإغلاق المنطقة لمكافحة ارتفاع الإصابات.وحظر مسؤولو مدينة بانكوك على مقاطعات العاصمة التايلاندية البالغ عددها 50 مقاطعة إصدار تراخيص الزواج في يوم عيد الحب، والذي يعتبر عادة يومًا سعيدًا للأزواج لربط قرانهم.وأوقفت شركة الطيران الكندية الرئيسية 17 خطًا أميركيًا ودوليًا حتى نهاية أبريل وأعلنت تسريح 1500 عامل.وأعلنت شركة "هاينيكن" الهولندية العملاقة للبيرة الأربعاء أنّها ستلغي حوالى ثمانية آلاف وظيفة في جميع أنحاء العالم، بعدما ألقت جائحة كوفيد-19 بثقلها على قطاع الضيافة.وقالت هاينيكن، ثاني أكبر مصنع للجعة في العالم، إنها سجّلت خسارة صافية قدرها 204 ملايين يورو (247 مليون دولار) في عام 2020، بانخفاض بنسبة 109 بالمئة في أرباحها عن العام السابق.وأعلن رئيس الوزراء الياباني الأربعاء أن اليابان ستبدأ تطعيم سكانها ضد فيروس كورونا الأسبوع المقبل، لكنها تسعى جاهدة لتأمين عدد كاف من الحقن المناسبة حتى لا تذهب الجرعات سدى، وهي تحاول تأمين عدد كاف من الحقن الخاصة التي يمكنها سحب ست جرعات من كل عبوة من لقاحات فايزر.ويقول نجوم التنس الذين خرجوا من بطولة أستراليا المفتوحة، بما في ذلك الفائزة ثلاث مرات في البطولات الأربع الكبرى أنجليك كيربر، إن إجبارهم على الدخول في حجر صحي في أحد الفنادق أضر بجهوزيتهم قبل البطولة.أودى فيروس كورونا بحياة مليونين و341 آلفًا و496 شخصا على الأقل في العالم منذ ظهر في الصين ديسمبر 2019، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس الأربعاء حتى الساعة 11،00 ت غ استنادا إلى مصادر رسمية ولا تزال الولايات المتحدة أكثر الدول تضررا في العالم إذ سجّلت حصيلة إجمالية بلغت 468،203 وفاة من 27،192،822 إصابة بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.والبرازيل هي أكثر البلدان تأثّرا بالفيروس بعد الولايات المتحدة إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 233،520، تليها المكسيك (168،432) والهند (155،252) ثم المملكة المتحدة مع 113،850 وفاة.