تصدر ملخص أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 13، عمليات البحث خلال الساعات الحالية، على محركات البحث الشهيرة عبر المنصات الإلكترونية، والسوشيال ميديا، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منذ عرض حلقاته في يناير.





ملخص أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 13

شهدت الحالة الثالثة عشر أحداثاً مثيرة، حيث تم استبدال لذيذ مع سارة والتي تجسد شخصيتها الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، وتم استبدال زومبا مع يوسف والذي يجسد شخصيته الفنان هشام جمال.





كما شهدت الحلقة أن قامت سارة بفتح حضانة، وشاركها لذيذ في ألعاب الأطفال، كما طلبت دلال عبدالعزيز زومبا لخدمتها في المنزل.

كما قامت أم يوسف باصطحاب صديقتها إلى يوسف كي يركب لمنزلها كاميرات مراقبة في شكل كوميدي، وشهدت الحلقة أيضاً.





وقامت سارة بتحويل البيت إلي حضانة، وقامت زومبا بتعليم الأطفال الأغاني الشعبية، حيث يرددها الأطفال في شكل كوميدي.









موعد عرض مسلسل في بيتنا روبرت 2021

يعرض المسلسل الذي يعتبر من نوعية المسلسلات الكوميدية، على قناة cbc كعرض أول في تمام الساعة الثامنة مساءًا، ويعاد في تمام الساعة 2:30 صباحا، وفي تمام الساعة 12 ظهرا، وأما على قناة cbc دراما الساعة 11 مساء، ويعاد في تمام الخامسة صباحا، وفي تمام الساعة الثانية ظهرًا.



